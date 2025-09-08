المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مجموعة مصر.. غينيا بيساو تتقدم في الترتيب بعد هزيمة جيبوتي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:16 م 08/09/2025
منتخب غينيا بيساو

منتخب غينيا بيساو

تمكن منتخب غينيا بيساو من تحقيق انتصارًا على حساب ضيفه منتخب جيبوتي، ضمن منافسات مجموعة مصر، في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب غينيا بيساو فاز على نظيره جيبوتي (2-0)، في مباراة لحساب مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال أمريكا.

انتصار غينيا بيساو

مباراة غينيا بيساو ضد جيبوتي، لم تشهد تسجيل أي أهداف خلال مجريات الشوط الأول، قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من إحراز هدفين في الـ45 دقيقة الثانية.

ووقع إيانو سيماو على أهداف مباراة غينيا بيساو ضد جيبوتي، في الدقيقة 54، ثم عاد فالي كاندي وعزز تفوق أصحاب الأرض في الدقيقة 82.

وبعد نتيجة مباراة غينيا بيساو ضد جيبوتي، تغير صاحب المركز الثالث في مجموعة مصر، بعد أصبح رصيد غينيا 10 نقاط، فيما تجمد رصيد جيبوتي عند نقطة واحدة في قاع المجموعة.

ويلتقي منتخب مصر في آخر جولتين من تصفيات كأس العالم 2026، بملاقاة جيبوتي ثم غينيا بيساو، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر أكتوبر.

تصفيات كأس العالم منتخب غينيا بيساو مجموعة مصر منتخب جيبوتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg