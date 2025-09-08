تمكن منتخب غينيا بيساو من تحقيق انتصارًا على حساب ضيفه منتخب جيبوتي، ضمن منافسات مجموعة مصر، في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب غينيا بيساو فاز على نظيره جيبوتي (2-0)، في مباراة لحساب مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال أمريكا.

انتصار غينيا بيساو

مباراة غينيا بيساو ضد جيبوتي، لم تشهد تسجيل أي أهداف خلال مجريات الشوط الأول، قبل أن يتمكن أصحاب الأرض من إحراز هدفين في الـ45 دقيقة الثانية.

ووقع إيانو سيماو على أهداف مباراة غينيا بيساو ضد جيبوتي، في الدقيقة 54، ثم عاد فالي كاندي وعزز تفوق أصحاب الأرض في الدقيقة 82.

وبعد نتيجة مباراة غينيا بيساو ضد جيبوتي، تغير صاحب المركز الثالث في مجموعة مصر، بعد أصبح رصيد غينيا 10 نقاط، فيما تجمد رصيد جيبوتي عند نقطة واحدة في قاع المجموعة.

ويلتقي منتخب مصر في آخر جولتين من تصفيات كأس العالم 2026، بملاقاة جيبوتي ثم غينيا بيساو، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر أكتوبر.