تصفيات المونديال.. مدغشقر تواصل مطاردة غانا بفوز مثير

واصل منتخب مدغشقر مطاردة نظيره منتخب غانا، في صراع الحصول على بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة مدغشقر ضد تشاد، حسمت بنتيجة (3-1)، في مباراة لحساب مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال أمريكا.

مدغشقر تشعل الصراع

وانتهى الشوط الأول من مباراة مدغشقر ضد تشاد، بتفوق الضيوف بنتيجة (0-1)، بفضل الهدف الذي سجله إيف العربي في الدقيقة 25.

لكن منتخب مدغشقر نجح في العودة بريمونتاد ثلاثية خلال مجريات الشوط الثاني، بدأت عن طريق وراين كادي في الدقيقة 52.

ثم أضاف ريان رافيلوسون الهدف الثاني في الدقيقة 69، وعزز حكيم ديجاميل الثلاثية بالدقيقة 90+3، لتنتهي مباراة مدغشقر ضد تشاد بنتيجة (3-1).

وبعد هذا الانتصار، رفع منتخب مدغشقر رصيده إلى 16 نقطة، لكن من 8 مباريات، ليتساوى مع غانا المتصدرة، والتي ستخوض مباراة بعد قليل مع منتخب مالي.

بينما تجمد رصيد تشاد عند نقطة واحدة في قاع الترتيب، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار، حيث تعادل مرة واحدة وخسر في 7.