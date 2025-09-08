المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بمشاركة ديانج.. مالي تفقد فرصة التأهل المباشر إلى المونديال بخسارة من غانا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:55 م 08/09/2025
ديانج - مالي

أليو ديانج - لاعب وسط منتخب مالي

شارك المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، في هزيمة منتخب بلاده من نظيره منتخب غانا في تصفيات كأس العالم.

وانتصر منتخب غانا على مالي مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهد تشكيل مالي الأساسي تواجد النجم الدولي أليو ديانج، قائد المنتخب المالي في مباراة الليلة.

وسجل ألكسندر دجكيو لاعب منتخب غانا الهدف الوحيد في المباراة بعد رأسية متقنة سكنت شباك منتخب مالي.

تشكيل المنتخبين

وجاء تشكيل مالي كالتالي: دجيجي ديارا، سيكو نياكاتي، مامادو فوفانا، سالم دياكيتي، فودي دوكوري، أليو ديانج، أمادو دانتي، لاسانا كوليبالي، محمد كمارا، كاموري دومبيا، لاسين سينايكو".

بينما جاء تشكيل غانا كالتالي: "بنجامين أساري، كاليب سيرنكي، جوناس أديتي، توماس بارتي، محمد ساليسو، كواسي سيبو، جوردان آيو، أنطوان سيمينيو، جيدون منساه، محمد قدوس، ألكسندر ديجيكو".

ترتيب المجموعة

منتخب مالي انتصر في الجولة السابعة على منتخب جزر القمر بنتيجة 3-0 في لقاء شهد تواجد أليو ديانج أيضًا، بينما تعادل غانا مع تشاد بنتيجة 1-1.

ترتيب المنتخبين

وبهذه النتيجة، وصل منتخب غانا لصدارة جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد رفاق أليو ديانج عند النقطة الـ12 في المركز الرابع.

وجاء ترتيب المجموعة بعد 8 جولات كالتالي:

1- غانا برصيد 19 نقطة.

2- مدغشقر برصيد 16 نقطة.

3- جزر القمر برصيد 12 نقطة.

4- مالي برصيد 12 نقطة.

5- جمهورية أفريقيا الوسطى برصيد 5 نقاط.

6- تشاد بنقطة واحدة.

ضياع فرصة التأهل المباشر

لتخسر مالي فرصة التأهل المباشر إلى نهائيات مونديال 2026 الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك، بينما ستكون المنافسة قوية في التوقف الدولي المقبل بين الثلاثي جزر القمر ومدغشقر وغانا.

مالي في الجولة القادمة ستلعب مع تشاد يوم 6 أكتوبر، بينما يلتقي منتخب غانا مع جمهورية أفريقيا الوسطى في نفس الجولة.

مالي
مالي
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم غانا مالي ديانج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg