شارك المالي أليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، في هزيمة منتخب بلاده من نظيره منتخب غانا في تصفيات كأس العالم.

وانتصر منتخب غانا على مالي مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهد تشكيل مالي الأساسي تواجد النجم الدولي أليو ديانج، قائد المنتخب المالي في مباراة الليلة.

وسجل ألكسندر دجكيو لاعب منتخب غانا الهدف الوحيد في المباراة بعد رأسية متقنة سكنت شباك منتخب مالي.

تشكيل المنتخبين

وجاء تشكيل مالي كالتالي: دجيجي ديارا، سيكو نياكاتي، مامادو فوفانا، سالم دياكيتي، فودي دوكوري، أليو ديانج، أمادو دانتي، لاسانا كوليبالي، محمد كمارا، كاموري دومبيا، لاسين سينايكو".

بينما جاء تشكيل غانا كالتالي: "بنجامين أساري، كاليب سيرنكي، جوناس أديتي، توماس بارتي، محمد ساليسو، كواسي سيبو، جوردان آيو، أنطوان سيمينيو، جيدون منساه، محمد قدوس، ألكسندر ديجيكو".

ترتيب المجموعة

منتخب مالي انتصر في الجولة السابعة على منتخب جزر القمر بنتيجة 3-0 في لقاء شهد تواجد أليو ديانج أيضًا، بينما تعادل غانا مع تشاد بنتيجة 1-1.

ترتيب المنتخبين

وبهذه النتيجة، وصل منتخب غانا لصدارة جدول ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 19 نقطة، بينما تجمد رصيد رفاق أليو ديانج عند النقطة الـ12 في المركز الرابع.

وجاء ترتيب المجموعة بعد 8 جولات كالتالي:

1- غانا برصيد 19 نقطة.

2- مدغشقر برصيد 16 نقطة.

3- جزر القمر برصيد 12 نقطة.

4- مالي برصيد 12 نقطة.

5- جمهورية أفريقيا الوسطى برصيد 5 نقاط.

6- تشاد بنقطة واحدة.

ضياع فرصة التأهل المباشر

لتخسر مالي فرصة التأهل المباشر إلى نهائيات مونديال 2026 الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك، بينما ستكون المنافسة قوية في التوقف الدولي المقبل بين الثلاثي جزر القمر ومدغشقر وغانا.

مالي في الجولة القادمة ستلعب مع تشاد يوم 6 أكتوبر، بينما يلتقي منتخب غانا مع جمهورية أفريقيا الوسطى في نفس الجولة.