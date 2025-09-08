سيطر اسم منتخب مصر على عناوين المواقع الرياضية في بوركينا فاسو، قبل المباراة المرتقبة بين الطرفين، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو في ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، مساء غدٍ الثلاثاء.

وتتقدم مصر على بوركينا فاسو بفارق 5 نقاط، ما يعني حاجة فريق حسام حسن إلى الفوز من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم 2026، دون النظر إلى نتائج المباريات الأخرى.

منتخب مصر في عناوين صحف بوركينا فاسو

تمثل مباراة مصر أهمية كبيرة بالنسبة إلى بوركينا فاسو، خاصة أن ملعب 4 أغسطس يستضيف أول مباراة رسمية منذ مارس 2021.

كما يأمل منتخب بوركينا فاسو في تحقيق أول فوز له على الإطلاق أمام مصر، بالتزامن مع تحسن الأداء تحت قيادة المدرب براما تراوري.

وفيما يلي، أبرز ما كتبت صحف بوركينا فاسو عن مباراة منتخب مصر..

موقع 226foot.. الخيول واثقة

كتب الموقع في تقرير له، عما ينتظر بوركينا فاسو في مباراته المقبلة بتصفيات كأس العالم: "أفضلية مصر التاريخية لا شك فيها.. لم يسبق لنا أن حققنا الفوز في أي مواجهة سابقة أمام رفاق محمد صلاح".

واستدرك مشيدًا بمنتخب بوركينا فاسو: "الخيول واثقة من نفسها، وأصبح لديهم الآن منتخب قوي.. وإذا واصل فريق المدرب براما تراوري تقديم المستويات الجيدة نفسها، فإن فرص الفوز على منتخب مصر ستكون قائمة".

وتوقع التقرير أن يتفوق منتخب بوركينا فاسو (2-1) على مصر.

موقع burkina24.. عقدة تاريخية أمام مصر

يعتقد الموقع أن الأداء المذهل في الفوز (6-0) على جيبوتي، سيساعد بوركينا فاسو على كسر العقدة أمام منتخب مصر.

ونقل الموقع تصريحات المدرب براما تراوري عن العقدة التاريخية أمام مصر: "سنبذل كل ما في وسعنا.. صحيح أننا سنواجه منتخبًا كبيرًا لم نتمكن من الفوز عليه من قبل، لكننا سنكسر هذه العقدة في التاسع من سبتمبر".

موقع lefaso.. كابوس 2017

روى أحد الصحفيين الذين رافقوا بعثة منتخب بوركينا فاسو في أمم أفريقيا 2017، كواليس الذكرى السيئة أمام منتخب مصر.

وكان منتخب مصر نجح في اجتياز عقبة بوركينا فاسو في نصف نهائي أمم أفريقيا 2017 بفضل تألق الحارس عصام الحضري في ركلات الترجيح، عقب التعادل (1-1).

وبحسب رواية الصحفي البوركينابي، عانى منتخب الخيول من سلسلة من الأحداث الغامضة يوم مباراة مصر في 2017، من بينها حادث سيارة تعرض له المدرب قبل المؤتمر الصحفي.

موقع fasozine.. الحذر من صلاح ومرموش

أعد الموقع تقريرًا عن أبرز اللاعبين المنتظرين في موقعة بوركينا فاسو ومصر.

وكتب: "محمد صلاح هو السلاح الأبرز في هجوم منتخب مصر إلى جانب عمر مرموش، كلاهما يشكل تهديدًا حقيقيًا لدفاع بوركينا فاسو الذي يعيش فترة جيدة جدًا بفضل دايو وتابسوبا".

وواصل الإشادة بمنتخب مصر: "الخصم ليس سهلًا.. المنافس شرس وصعب المراس، ولم يتذوق طعم الهزيمة في آخر 5 مباريات رسمية".

وتابع: "منتخب مصر يبدو شبه ضامنًا لتأهله إلى كأس العالم، حتى لو خسر أمام بوركينا فاسو.. وبالنسبة لنا نتوقع أن تنتهي المباراة بالتعادل (1-1).