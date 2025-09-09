تتجه الأنظار صوب مباراة منتخب مصر أمام نظيره بوركينا فاسو، حيث اللقاء المرتقب بين الثنائي الذي سيجمع بينهما ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويقام اللقاء في ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو.

"تعارض ألوان".. أزمة قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات المونديال (صور)

تفوق مصري

يدخل منتخب مصر مباراته أمام بوركينا فاسو، وهو في حاجة لتحقيق الفوز من أجل خطف بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026، ويؤدي التعادل إلى تأجيل الحسم للجولة المقبلة من التصفيات، حيث سحتاج الفراعنة حينها إلى نقطة واحدة.

وواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، 7 مباريات في مختلف المسابقات ونجح في تحقيق 5 انتصارات وتعادل في مواجهتين، بينما لم يعرف الخيول طعم الفوز أمام الفراعنة.

وجاءت نتائج مباريات مصر وبوركينا فاسو على النحو التالي:

- بوركينا فاسو 0-2 مصر (كأس أفريقيا) 1998.

- مصر 4-2 بوركينا فاسو (كأس أفريقيا) 2000.

- مصر 2-2 بوركينا فاسو (مباراة ودية) 2002.

- مصر 1-1 بوركينا فاسو (مباراة ودية) 2004.

- مصر 2-0 بوركينا فاسو (مباراة ودية) 2016.

- بوركينا فاسو (4) 1-1 (5) مصر (كأس أفريقيا) 2017.

- مصر 2-1 بوركينا فاسو (تصفيات كأس العالم).

منتخب بوركينا فاسو يعلن عبر "يلا كورة" نهاية أزمة الزي أمام مصر

أزمة صاحبت المباراة

اندلعت أزمة خلال الاجتماع الفني التحضيري لمباراة مصر أمام بوركينا فاسو، وذلك فيما يتعلق بالزي الخاص بالفريقين في اللقاء.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء مصر للقميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب السوداء، بينما يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

ويرتدي منتخب بوركينا فاسو الطاقم الأبيض قميص وشورت وجوارب، بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم الكامل بالأسود.

وأوضح منتخب بوركينا فاسو أن هناك أزمة متعلقة بالزي حيث أشار لوجود تعارض بين لون الشورت في طاقم منتخب مصر، مع زي حارس مرمى منتخب الخيول، حيث إن كليهما باللون الأسود

وأكد الاتحاد المصري من جانبه على سلامة موقف المنتخب الوطني في اختيار ألوان زيه خلال مباراته أمام بوركينا فاسو، مستشهدًا بالألوان التي أقرها الاتحاد الدولي بالنسبة لكل فريق سواء فيما يتعلق بالزي الأساسي أو الاحتياطي.

وشدد محمد كوفي، مدير منتخب بوركينا فاسو، في تصريحات عبر "يلا كورة" على أهمية العلاقة بين البلدين مشيرًا إلى أن الأزمة التي حدثت خلال الاجتماع الفني الخاص بمواجهة مصر، والمتعلقة بزي الفريقين خلال اللقاء تم حلها.

قائمة منتخب مصر

يدخل منتخب مصر، بقائمة مدججة باللاعبين استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو، واستقر حسام حسن المدير الفني للفراعنة، على السفر بالأسماء التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي ، عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، عمرو الجزار، محمد ربيعة، محمد هاني، أحمد عيد، محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا، نبيل عماد دونجا، مروان عطية، محمود صابر، مهند لاشين، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد، أسامة فيصل.

قائمة منتخب بوركينا فاسو

استقر المدرب براما تراوري، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو، على استدعاء 26 لاعبًا لقائمة الفريق لمواجهة مصر، والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: هيرفي كواكو كوفي، كيليان باسبا نكييما، لادجي براهيما سانو، كلوفيس بازيمو.

خط الدفاع: عيسى كابوري، ستيف ياجو، إدموند تابسوبا، أدامو ناجالو، إيسوف دايو، جي أرسين كواسي، ناصر دجيجا، راشيد أيايندي.

خط الوسط: سعيدو سيمبوري، محمد زونجرانا، سيدريك بادولو، جوسوي تييندريبيوجو، بلاتي توريه، جورجي مينونجو، عبد الرزاق يودا.

خط الهجوم: برتراند تراوري، دانجو واتارا، إريي-بي سيرياك، محمد كوناتي، بيير لاندري كابوري، فيصال كوناتي، أوسيني بودا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء في تمام السابعة مساءً ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتنقل مباراة مصر أمام بوركينا فاسو عبر 3 قنوات مختلفة، وهم: أون سبورت وMBC MASR 2 وSSC، التي تقام مساء غد الثلاثاء.

ويتولى هذا الرباعي مهمة التعليق على مجريات مباراة مصر وبوركينا فاسو، عبر القنوات الثلاثة، وذلك على النحو الآتي:

- قناة أون سبورت: أيمن الكاشف، مؤمن حسن.

- قناة MBC MASR 2: فارس عوض.

- قناة SSC: عصام عبده.