المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مباريات اليوم.. مصر تتحدى بوركينا لحسم بطاقة المونديال.. ومواجهات مثيرة في أوروبا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:32 ص 09/09/2025
منتخب مصر صلاح

منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المرتقبة والمثيرة في تصفيات كأس العالم 2026 والتي يتصدرها لقاء بوركينا فاسو ومصر.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو من أجل حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

كما تقام عدة مباريات أخرى في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026، حيث تلتقي جنوب أفريقيا مع نيجيريا، الكونغو الديمقراطية مع السنغال، كاب فيردي ضد الكاميرون، والجابون تتحدى كوت ديفوار.

وفي تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم، تلتقي البرتغال مع المجر، فرنسا ضد أيسلندا، وتحل إنجلترا ضيفا على صربيا.

طالع مركز مباريات يلا كورة من هنا

إليكم مباريات اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

4:00 مساء.. تنزانيا ضد النيجر

4:00 مساء.. كينيا ضد سيشل

4:00 مساء.. زيمبابوي ضد رواندا

4:00 مساء.. سيراليون ضد إثيوبيا

4:00 مساء.. ناميبيا ضد ساو تومي وبرينسيبي

7:00 مساء.. بوركينا فاسو ضد مصر.. أون سبورت وإم بي سي مصر

7:00 مساء.. الكونغو الديمقراطية ضد السنغال

7:00 مساء.. جنوب أفريقيا ضد نيجيريا

7:00 مساء.. توجو ضد السودان

7:00 مساء.. كاب فيردي ضد الكاميرون

10:00 مساء.. موريتانيا ضد جنوب السودان

10:00 مساء.. بنين ضد ليسوتو

10:00 مساء.. أنجولا ضد موريشيوس

10:00 مساء.. جامبيا ضد بوروندي

10:00 مساء.. الجابون ضد كوت ديفوار

تصفيات أوروبا - كأس العالم

7:00 مساء.. إذربيجان ضد أوكرانيا.. beIN Sports 2

7:00 مساء.. أرمينيا ضد إيرلندا.. beIN Sports 3

9:45 مساء.. ألبانيا ضد لاتفيا.. beIN Sports 7

9:45 مساء.. قبرص ضد رومانيا

9:45 مساء.. البوسنة والهرسك ضد النمسا.. beIN Sports 6

9:45 مساء.. النرويج ضد مولدوفا.. beIN Sports 5

9:45 مساء.. المجر ضد البرتغال.. beIN Sports 3

9:45 مساء.. فرنسا ضد أيسلندا.. beIN Sports 1

9:45 مساء.. صربيا ضد إنجلترا.. beIN Sports 2

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

مباريات ودية

9:30 مساء.. منتخب مصر الثاني ضد تونس.. أون سبورت 2

تصفيات كأس العالم مباراة مصر وبوركينا فاسو القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg