يشهد اليوم الثلاثاء العديد من المباريات المرتقبة والمثيرة في تصفيات كأس العالم 2026 والتي يتصدرها لقاء بوركينا فاسو ومصر.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو من أجل حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

كما تقام عدة مباريات أخرى في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026، حيث تلتقي جنوب أفريقيا مع نيجيريا، الكونغو الديمقراطية مع السنغال، كاب فيردي ضد الكاميرون، والجابون تتحدى كوت ديفوار.

وفي تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم، تلتقي البرتغال مع المجر، فرنسا ضد أيسلندا، وتحل إنجلترا ضيفا على صربيا.

إليكم مباريات اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

4:00 مساء.. تنزانيا ضد النيجر

4:00 مساء.. كينيا ضد سيشل

4:00 مساء.. زيمبابوي ضد رواندا

4:00 مساء.. سيراليون ضد إثيوبيا

4:00 مساء.. ناميبيا ضد ساو تومي وبرينسيبي

7:00 مساء.. بوركينا فاسو ضد مصر.. أون سبورت وإم بي سي مصر

7:00 مساء.. الكونغو الديمقراطية ضد السنغال

7:00 مساء.. جنوب أفريقيا ضد نيجيريا

7:00 مساء.. توجو ضد السودان

7:00 مساء.. كاب فيردي ضد الكاميرون

10:00 مساء.. موريتانيا ضد جنوب السودان

10:00 مساء.. بنين ضد ليسوتو

10:00 مساء.. أنجولا ضد موريشيوس

10:00 مساء.. جامبيا ضد بوروندي

10:00 مساء.. الجابون ضد كوت ديفوار

تصفيات أوروبا - كأس العالم

7:00 مساء.. إذربيجان ضد أوكرانيا.. beIN Sports 2

7:00 مساء.. أرمينيا ضد إيرلندا.. beIN Sports 3

9:45 مساء.. ألبانيا ضد لاتفيا.. beIN Sports 7

9:45 مساء.. قبرص ضد رومانيا

9:45 مساء.. البوسنة والهرسك ضد النمسا.. beIN Sports 6

9:45 مساء.. النرويج ضد مولدوفا.. beIN Sports 5

9:45 مساء.. المجر ضد البرتغال.. beIN Sports 3

9:45 مساء.. فرنسا ضد أيسلندا.. beIN Sports 1

9:45 مساء.. صربيا ضد إنجلترا.. beIN Sports 2

مباريات ودية

9:30 مساء.. منتخب مصر الثاني ضد تونس.. أون سبورت 2