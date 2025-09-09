ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة والتي ستجمع منتخب مصر مع بوركينا فاسو من أجل تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا فاسو بملعب 4 أغسطس في السابعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ولن تكون مواجهة بوركينا فاسو مثل أي مباراة أخرى، لأنها قد تحسم تأهل منتخب مصر إلى نهائيات المونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

وأصبح حلم التأهل إلى كأس العالم أقرب من أي وقت مضى بالنسبة لمنتخب مصر، خاصة بعد فوزه في الجولة السابعة على إثيوبيا بهدفي صلاح ومرموش.

الفوز على بوركينا = تأهل مصر إلى كأس العالم

يحتاج منتخب الفراعنة للفوز الليلة على بوركينا فاسو لحسم التأهل رسميا إلى كأس العالم الذي سيستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في العام المقبل.

وحال تحقيق نتيجة أخرى غير الفوز، سينتظر منتخب مصر إلى الجولتين الأخيرتين ضد جيبوتي وغينيا بيساو في شهر أكتوبر المقبل لتحقيق حلم التأهل إلى المونديال.

حسام حسن وسلسلة اللا هزيمة

بعيدًا عن حلم التأهل وهو التحدي والهدف الأكبر للفراعنة، فهناك أهداف أخرى يبحث عنه حسام حسن والقائد محمد صلاح.

ويسعى المدرب الوطني حسام حسن لمواصلة نتائجه الجيدة مع الفراعنة، والحفاظ على سلسلة اللا هزيمة.

ولم يتعرض حسام حسن لأي خسارة في المباريات الرسمية منذ توليه تدريب منتخب مصر (لعب 11، فاز 8، وتعادل في 3).

وحال لم يستطع "العميد" أن يهزم بوركينا فاسو، فيجب ألا يخسر لمواصلة سجله الخالي من الهزائم مع الفراعنة.

رحلة صلاح نحو مطاردة الهداف التاريخي لمصر

يتطلع محمد صلاح نجم ليفربول إلى مواصلة الزحف عن لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر والذي يحتله حاليا مدربه حسام حسن.

وكان صلاح رفع رصيده إلى 61 هدفا مع منتخب مصر، ويريد أن يقترب أكثر من حسام حسن صاحب الـ68 هدفا.

كما يأمل نجم ليفربول التاريخي أن يسجل في شباك بوركينا فاسو، لمواصلة الحفاظ على صدارة هدافي تصفيات أفريقيا الحالية، علما أنه أحرز 7 أهداف متساويا مع دينيس بوانجا لاعب الجابون.

وسبق وأن زار صلاح شباك بوركينا فاسو مرة واحدة في 2017، وصنع آخر في 2024.

الأقوى دفاع في المجموعة

سيكون الحفاظ على الصلابة الدفاعية لمنتخب مصر عاملا أساسيا في الخروج بنتيجة إيجابية أمام بوركينا فاسو.

ولم تهتز شباك منتخب مصر سوى بهدفين في الجولات السبع الماضية، وهو الأقوى دفاعا في المجموعة الأولى.

وتتفوق بوركينا فاسو كونه الأكثر تسجيلا للأهداف في المجموعة بتسجيله 19 هدفا، بينما أحرزت مصر 16 هدفا.

الحفاظ على تاريخ اللا هزيمة ضد بوركينا فاسو

لم يسبق لمنتخب مصر أن خسر ضد بوركينا فاسو سواء رسميًا أو وديًا.

والتقى منتخب مصر مع بوركينا فاسو في 8 مباريات، حقق الفوز في 5 مباريات، بينما تعادل الفريقان في 3 مباريات، ولم يخسر منتخب الفراعنة أي مواجهة.

تريزيجيه يطارد رقم حسام حسن

يتصدر على أبو جريشة وحسام حسن قائمة هدافي منتخب مصر في مواجهات منتخب بوركينا فاسو.

وأحرز أبو جريشة وحسام حسن 3 أهداف لكل منهما في شباك "الخيول"، وينافسهما محمود حسن تريزيجيه (هدفان)، ويمتلك فرصة لمعادلتهما إذا أحرز هدفا أو تجاوزهما إذا نجح في تسجيل أكثر من هدف الليلة.

