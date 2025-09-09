يخوض منتخب مصر مواجهة مرتقبة أمام بوركينا فاسو، مساء اليوم الثلاثاء، من أجل تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا فاسو بملعب 4 أغسطس في السابعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ولن تكون مواجهة بوركينا فاسو مثل أي مباراة أخرى، لأنها قد تحسم تأهل منتخب مصر إلى نهائيات المونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

وأصبح حلم التأهل إلى كأس العالم أقرب من أي وقت مضى بالنسبة لمنتخب مصر، خاصة بعد فوزه في الجولة السابعة على إثيوبيا بهدفي صلاح ومرموش.

كيف تتأهل مصر إلى كأس العالم 2026؟

السيناريو الذي يتمناه المصريون هو حسم التأهل أما بوركينا فاسو وهذا لن يحدث إلا في حالة الفوز فقط.

ويستطيع منتخب مصر أن يتأهل رسميا إلى كأس العالم 2026 رسميا الليلة إذا انتصر بأي نتيجة على بوركينا فاسو.

وفي هذه الحالة، سيرتفع رصيد مصر إلى 22 نقطة، ولن يستطيع أي منتخب آخر في المجموعة الوصول إلى هذا العدد من النقاط رغم أن هناك جولتين متبقيتين في شهر أكتوبر المقبل.

حلم المونديال قد يتأجل إلى أكتوبر

قد لا يتمكن منتخب مصر من حسم التأهل إلى المونديال الليلة أمام بوركينا فاسو.

وفي حالة تعادل مصر أمام بوركينا فاسو، سيبقى الوضع ما هو عليه، ويظل الفارق بين المنتخبين 5 نقاط.

وسيتأجل هنا حلم الفراعنة إلى شهر أكتوبر، حيث سيخوض الجولتين الأخيرتين ضد جيبوتي وغينيا بيساو.

ويحتاج منتخب مصر فقط إلى نقطة واحدة من المباراتين، لحسم التأهل رسميا إلى المونديال.

سيناريو لا تتمنى حدوثه

أما في حالة الخسارة ضد بوركينا فاسو الليلة، سيتأجل الحلم أيضا إلى شهر أكتوبر، وهنا يشتعل التأهل، خاصة وأن مصر سيكون رصيدها 19 نقطة ويليها الخيول البوركينية بـ17 نقطة.

وهنا سيدخل منتخب مصر مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو بهدف الفوز، حتى يصل الفراعنة إلى 25 نقطة، وهو ما لن تصل إليه بوركينا حتى في حالة الفوز في الجولتين الأخيرتين.

وقد يتساوى المنتخبان في عدد النقاط إذا فازت مصر بمباراة وتعادلت في أخرى، وانتصرت بوركينا على سيراليون وإثيوبيا، سيكون رصيدهما 23 نقطة، هنا يتم اللجوء إلى فارق الأهداف ثم المواجهات المباشرة

