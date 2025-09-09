يستعرض "يلا كورة" جدول ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 قبل مباراة بوركينا فاسو ومصر.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا فاسو بملعب 4 أغسطس في السابعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتطلع منتخب الفراعنة لحسم تأهله رسميًا إلى كأس العالم الليلة ولكن لن يحدث إلا بالفوز على بوركينا فاسو.

ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2026

على مستوى ترتيب الهدافين، يسعى المصري محمد صلاح نجم ليفربول للعودة إلى الصدارة بعدما سجل 7 أهداف ولكن يتفوق عليه لاعب الجابون دينيس بوانجا بـ8 أهداف.

ويمتلك كل من الغاني جوردان أيو والجزائري محمد الأمين عمورة والمالي كاموري دومبيا 6 أهداف لكل منهم.

وأحرز محمود حسن تريزيجيه 5 أهداف مع منتخب مصر.

