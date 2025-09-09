المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صلاح يطارد الصدارة.. ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2026

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:36 م 09/09/2025
صلاح

محمد صلاح

يستعرض "يلا كورة" جدول ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 قبل مباراة بوركينا فاسو ومصر.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا فاسو بملعب 4 أغسطس في السابعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

طالع مباريات الجولة الثامنة في تصفيات كأس العالم من هنا

ويتطلع منتخب الفراعنة لحسم تأهله رسميًا إلى كأس العالم الليلة ولكن لن يحدث إلا بالفوز على بوركينا فاسو.

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

سيناريو حاسم وآخر لن تتمنى حدوثه.. كيف يتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026؟

ترتيب هدافي تصفيات كأس العالم 2026

على مستوى ترتيب الهدافين، يسعى المصري محمد صلاح نجم ليفربول للعودة إلى الصدارة بعدما سجل 7 أهداف ولكن يتفوق عليه لاعب الجابون دينيس بوانجا بـ8 أهداف.

ويمتلك كل من الغاني جوردان أيو والجزائري محمد الأمين عمورة والمالي كاموري دومبيا 6 أهداف لكل منهم.

وأحرز محمود حسن تريزيجيه 5 أهداف مع منتخب مصر.

طالع ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

حسام حسن محمد صلاح مباراة مصر وبوركينا فاسو مباراة مصر وبوركينا فاسو موعد مباراة مصر بوركينا فاسو القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

88

خطأ لصالح الإسماعيلي في وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg