الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

ثنائي الدوري المصري ومدافع ليفركوزن.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع ضد منتخب مصر

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:52 م 09/09/2025
بوركينا فاسو

منتخب بوركينا فاسو

يحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو، مساء اليوم الثلاثاء، من أجل تحقيق حلم التأهل لكأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

وتقام مباراة بوركينا فاسو ضد مصر على ملعب 4 أغسطس في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستطيع منتخب مصر أن يتأهل رسميا إلى كأس العالم 2026 رسميا الليلة إذا انتصر بأي نتيجة على بوركينا فاسو.

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

ووفقا لوسائل الإعلام في بوركينا فاسو، فإن "الخيول" سيعتمدون على ثنائي الدوري المصري بلاتي توريه (بيراميدز) وسعيدو سيمبوري (البنك الأهلي) في مواجهة منتخب مصر.

كما يتسلح منتخب بوركينا فاسو بمدافع باير ليفركوزن إدموند تابسوبا، ودانجو واتارا جناح برينتفورد.

سيناريو حاسم وآخر لن تتمنى حدوثه.. كيف يتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026؟

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب بوركينا فاسو مباراة مصر بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

خط الدفاع: آيندي، إيسوفو دايو، إدموند تابسوبا، عيسى كابوري

خط الوسط: بلاتي توريه، سعيدو سيمبوري، خوسيه تيندريبيوجو

خط الهجوم: دانجو واتارا، بيرتراند تراوري، محمد كوناتي

طالع مباريات الجولة الثامنة في تصفيات كأس العالم من هنا

مباراة مصر وبوركينا فاسو القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو تشكيل بوركينا

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

78

الحكم يشهر بطاقة صفراء لعبد الله جمال

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
