يحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو، مساء اليوم الثلاثاء، من أجل تحقيق حلم التأهل لكأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

وتقام مباراة بوركينا فاسو ضد مصر على ملعب 4 أغسطس في السابعة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستطيع منتخب مصر أن يتأهل رسميا إلى كأس العالم 2026 رسميا الليلة إذا انتصر بأي نتيجة على بوركينا فاسو.

ووفقا لوسائل الإعلام في بوركينا فاسو، فإن "الخيول" سيعتمدون على ثنائي الدوري المصري بلاتي توريه (بيراميدز) وسعيدو سيمبوري (البنك الأهلي) في مواجهة منتخب مصر.

كما يتسلح منتخب بوركينا فاسو بمدافع باير ليفركوزن إدموند تابسوبا، ودانجو واتارا جناح برينتفورد.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب بوركينا فاسو مباراة مصر بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

خط الدفاع: آيندي، إيسوفو دايو، إدموند تابسوبا، عيسى كابوري

خط الوسط: بلاتي توريه، سعيدو سيمبوري، خوسيه تيندريبيوجو

خط الهجوم: دانجو واتارا، بيرتراند تراوري، محمد كوناتي

