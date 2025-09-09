المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
القنوات الناقلة والمعلقون.. خريطة إذاعة مباراة مصر وبوركينا فاسو

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

02:55 م 09/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة والتي ستجمع منتخب مصر مع بوركينا فاسو من أجل تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا فاسو بملعب 4 أغسطس في السابعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ولن تكون مواجهة بوركينا فاسو مثل أي مباراة أخرى، لأنها قد تحسم تأهل منتخب مصر إلى نهائيات المونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

وأصبح حلم التأهل إلى كأس العالم أقرب من أي وقت مضى بالنسبة لمنتخب مصر، خاصة بعد فوزه في الجولة السابعة على إثيوبيا بهدفي صلاح ومرموش.

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

إليكم خريطة إذاعة مباراة مصر وبوركينا فاسو:

الاستوديو التحليلي لقناة أون سبورت

يقود الإعلامي سيف زاهر الاستوديو التحليلي لقناة أون سبورت 1 لمباراة مصر وبوركينا فاسو والذي سينطلق في السادسة مساءً، وذلك بصحبة المحللين محمد عمر وحازم إمام وعماد متعب.

ويتولى أيمن الكاشف مهمة التعليق عبر القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن عبر القناة الصوتية الثانية.

سيناريو حاسم وآخر لن تتمنى حدوثه.. كيف يتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026؟

الاستوديو التحليلي لقناة إم بي سي مصر

يمكنكم أيضًا متابعة مباراة مصر وبوركينا فاسو عبر قناة إم بي سي مصر 2.

ويقود إبراهيم فايق الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وبوركينا فاسو والذي سينطلق في السادسة مساءً وذلك بصحبة المحللين محمد بركات، محمود عبدالرازق شيكابالا، محمود فايز، وأحمد عز.

ويتولى فارس عوض مهمة التعليق على المباراة عبر قناة إم بي سي مصر 2.

طالع مباريات الجولة الثامنة في تصفيات كأس العالم من هنا

تصفيات كأس العالم منتخب مصر بوركينا فاسو مباراة مصر وبوركينا فاسو

