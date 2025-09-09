ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة والتي ستجمع منتخب مصر مع بوركينا فاسو من أجل تحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا فاسو بملعب 4 أغسطس في السابعة مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ولن تكون مواجهة بوركينا فاسو مثل أي مباراة أخرى، لأنها قد تحسم تأهل منتخب مصر إلى نهائيات المونديال للمرة الرابعة في تاريخه.

وأصبح حلم التأهل إلى كأس العالم أقرب من أي وقت مضى بالنسبة لمنتخب مصر، خاصة بعد فوزه في الجولة السابعة على إثيوبيا بهدفي صلاح ومرموش.

إليكم خريطة إذاعة مباراة مصر وبوركينا فاسو:

الاستوديو التحليلي لقناة أون سبورت

يقود الإعلامي سيف زاهر الاستوديو التحليلي لقناة أون سبورت 1 لمباراة مصر وبوركينا فاسو والذي سينطلق في السادسة مساءً، وذلك بصحبة المحللين محمد عمر وحازم إمام وعماد متعب.

ويتولى أيمن الكاشف مهمة التعليق عبر القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن عبر القناة الصوتية الثانية.

الاستوديو التحليلي لقناة إم بي سي مصر

يمكنكم أيضًا متابعة مباراة مصر وبوركينا فاسو عبر قناة إم بي سي مصر 2.

ويقود إبراهيم فايق الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وبوركينا فاسو والذي سينطلق في السادسة مساءً وذلك بصحبة المحللين محمد بركات، محمود عبدالرازق شيكابالا، محمود فايز، وأحمد عز.

ويتولى فارس عوض مهمة التعليق على المباراة عبر قناة إم بي سي مصر 2.

