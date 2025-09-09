يعتقد المدير الفني براما تراوري، مدرب منتخب بوركينا فاسو، أن فريقه لم يكن محظوظًا في تصفيات كأس العالم 2026 أمام منتخب مصر في استاد القاهرة، موضحًا أنه مستعد لتحقيق نتيجة مشرفة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة واجادوجو.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على بوركينا فاسو هذا المساء في ملعب 4 أغسطس، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم.

مدرب بوركينا فاسو عن لقاء منتخب مصر

وقال تراوري في تصريحات نشرها موقع "letalon" البوركينابي: "لا أتوقع أبدًا أن يكون اللعب في ملعب 4 أغسطس ضغطًا على منتخب بوركينا فاسو سواءً الجهاز الفني أو اللاعبين".

وأضاف: "واجهنا مصر في حضور 80 ألف متفرج في استاد القاهرة، صحيح أننا خسرنا لكن الشوط الثاني كان في صالحنا بكل المقاييس، وللأسف لم نكن محظوظين بما يكفي لمعادلة النتيجة".

وأكمل مدرب منتخب بوركينا فاسو: "يمكننا تحقيق أي شيء في حضور جماهيرنا.. نحن مستعدون لتحقيق نتيجة مشرفة أمام منتخب مصر، وأعتقد أن النتيجة المشرفة هي الفوز على أرضنا".

وكان منتخب مصر تفوق (2-1) على بوركينا فاسو قبل أكثر من عام، في مباراة أقيمت على ملعب القاهرة ضمن تصفيات كأس العالم.

ويحتاج منتخب مصر إلى الفوز على بوركينا فاسو من أجل ضمان الصعود إلى كأس العالم 2026 دون النظر إلى نتائج المنافسين الآخرين، إذ يتقدم فريق حسام حسن في الصدارة بفارق 5 نقاط عن رفاق تراوري.