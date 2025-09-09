تتجه الأنظار صوب العاصمة البوركينابية واجادوجو، حيث المباراة التي ستجمع بين منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو، لحساب منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، ويقام اللقاء على أرضية ملعب 4 أغسطس.

توافد جماهيري وأمطار غزيرة

شهدت العاصمة البوركينابية واجادوجو، هطول أمطار غزيرة منذ الساعات الأولى من الصباح، ورغم ذلك توافدت أعداد كبيرة من الجماهير صوب ملعب 4 أغسطس لمساندة منتخب بوركينا فاسو أمام مصر في اللقاء المصيري بين الفريقين.

وحرصت جماهير بوركينا فاسو على التوافد مبكرًا إلى ملعب المباراة، حاملين ألوان علم بلادهم وسط حرص واضح على الدخول لحجز مقاعدهم في المدرجات، حيث فتحت الأبواب في العاشرة بالتوقيت المحلي.

وظهرت جماهير بوركينا فاسو مرتدية قمصان المنتخب والزي المحلي التقليدي اعتزازًا بهوية بلادهم، إلى جانب تواجد رموز تشير إلى الخيول (لقب بوركينا فاسو).

منتخب بوركينا فاسو

ونشر الاتحاد البوركينابي لكرة القدم، مجموعة من الصور يظهر بها الفريق وهو يتجول خارج مقر إقامته في نزهة قبل التوجه نحو ملعب 4 أغسطس بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على آمالهم في بلوغ نهائيات كأس العالم.