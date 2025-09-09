المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

جولة تحت الأمطار وحضور جماهيري مبكر.. أجواء ما قبل مباراة مصر أمام بوركينا فاسو

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:54 م 09/09/2025
  عرض 14 صورة
تتجه الأنظار صوب العاصمة البوركينابية واجادوجو، حيث المباراة التي ستجمع بين منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو، لحساب منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، ويقام اللقاء على أرضية ملعب 4 أغسطس.

عودة مروان ومشاركة عيد.. تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

توافد جماهيري وأمطار غزيرة

شهدت العاصمة البوركينابية واجادوجو، هطول أمطار غزيرة منذ الساعات الأولى من الصباح، ورغم ذلك توافدت أعداد كبيرة من الجماهير صوب ملعب 4 أغسطس لمساندة منتخب بوركينا فاسو أمام مصر في اللقاء المصيري بين الفريقين.

وحرصت جماهير بوركينا فاسو على التوافد مبكرًا إلى ملعب المباراة، حاملين ألوان علم بلادهم وسط حرص واضح على الدخول لحجز مقاعدهم في المدرجات، حيث فتحت الأبواب في العاشرة بالتوقيت المحلي.

وظهرت جماهير بوركينا فاسو مرتدية قمصان المنتخب والزي المحلي التقليدي اعتزازًا بهوية بلادهم، إلى جانب تواجد رموز تشير إلى الخيول (لقب بوركينا فاسو).

طالع أجواء ما قبل مباراة مصر أمام بوركينا فاسو من هنا أو بالتنقل بين الصور في الأعلى.

منتخب بوركينا فاسو

ونشر الاتحاد البوركينابي لكرة القدم، مجموعة من الصور يظهر بها الفريق وهو يتجول خارج مقر إقامته في نزهة قبل التوجه نحو ملعب 4 أغسطس بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على آمالهم في بلوغ نهائيات كأس العالم.

بوركينا فاسو
بوركينا فاسو
أخبار إحصائيات
منتخب مصر تصفيات كأس العالم منتخب بوركينا فاسو

