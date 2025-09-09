عاد مروان عطية، لاعب وسط منتخب مصر، للمشاركة من جديد بعد فترة طويلة من الغياب وصلت لـ82 يومًا.

ويلعب منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء، مع بوركينا فاسو، على ملعب 4 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر

وأعلن حسام حسن، مدرب منتخب مصر، تشكيل الفراعنة والذي شهد تواجد مروان عطية، والغائب منذ مباراة الأهلي وبالميراس التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

مباراة بالميراس كانت أخر مواجهة يشارك فيها مروان عطية وكانت يوم 19 يونيو الماضي أي قبل 82 يومًا، ومنذ هذه المباراة لم يلعب صاحب الـ27 عامًا في أي مباراة حتى مع الموسم الجديد للأهلي، بسبب خضوعه لعملية جراحية "الفتاق".

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز أمام نظيره بوركينا فاسو، لخطف بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم 2026، دون انتظار لمنافسات الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات، حيث سيرتفع رصيد الفراعنة إلى النقطة 22.

للتعرف على تشكيل منتخب مصر اضغط هنا

تأهيل وانضمام للمعسكر

وكان مروان عطية يواصل تدريباته التأهيلية في النادي الأهلي تمهيدا لعودته من جديد، قبل أن يطلب حسام حسن بعد التنسيق مع الجهاز الطبي في الأهلي والمنتخب، انضمام اللاعب صاحب الـ27 عامًا للمعسكر.

وغاب مروان عطية عن مباراة الجولة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم أمام منتخب إثيوبيا والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2-0.

تغييرات وتعديلات

وشهد تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، إجراء العديد من التعديلات، حيث عاد مروان عطية من جديد، وظهر أحمد نبيل كوكا أساسيًا، إلى جانب أحمد عيد.