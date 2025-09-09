المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

منذ مواجهة بالميراس.. منتخب مصر يعيد مروان عطية بعد غياب 82 يومًا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:58 م 09/09/2025
مروان عطية منتخب مصر

مروان عطية - لاعب وسط منتخب مصر

عاد مروان عطية، لاعب وسط منتخب مصر، للمشاركة من جديد بعد فترة طويلة من الغياب وصلت لـ82 يومًا.

ويلعب منتخب مصر مساء اليوم الثلاثاء، مع بوركينا فاسو، على ملعب 4 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر

وأعلن حسام حسن، مدرب منتخب مصر، تشكيل الفراعنة والذي شهد تواجد مروان عطية، والغائب منذ مباراة الأهلي وبالميراس التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

مباراة بالميراس كانت أخر مواجهة يشارك فيها مروان عطية وكانت يوم 19 يونيو الماضي أي قبل 82 يومًا، ومنذ هذه المباراة لم يلعب صاحب الـ27 عامًا في أي مباراة حتى مع الموسم الجديد للأهلي، بسبب خضوعه لعملية جراحية "الفتاق".

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز أمام نظيره بوركينا فاسو، لخطف بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم 2026، دون انتظار لمنافسات الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات، حيث سيرتفع رصيد الفراعنة إلى النقطة 22.

للتعرف على تشكيل منتخب مصر اضغط هنا

تأهيل وانضمام للمعسكر

وكان مروان عطية يواصل تدريباته التأهيلية في النادي الأهلي تمهيدا لعودته من جديد، قبل أن يطلب حسام حسن بعد التنسيق مع الجهاز الطبي في الأهلي والمنتخب، انضمام اللاعب صاحب الـ27 عامًا للمعسكر.

وغاب مروان عطية عن مباراة الجولة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم أمام منتخب إثيوبيا والتي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2-0.

تغييرات وتعديلات

وشهد تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، إجراء العديد من التعديلات، حيث عاد مروان عطية من جديد، وظهر أحمد نبيل كوكا أساسيًا، إلى جانب أحمد عيد.

مباراة مصر القادمة
الأهلي منتخب مصر كأس العالم كأس العالم للأندية بوركينا فاسو بالميراس مروان عطية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

88

خطأ لصالح الإسماعيلي في وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg