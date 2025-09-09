يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مواجهة قوية أمام نظيره البوركيني، مساء اليوم، في إطار الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

الفراعنة يبحثون عن بطاقة التأهل المبكر أمام بوركينا فاسو

وتقام المباراة على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، حيث يسعى الفراعنة إلى تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات قبل جولتين من نهاية التصفيات، إذ سيرفع الانتصار رصيد المنتخب إلى 22 نقطة تضمن له العبور دون انتظار بقية النتائج.

وشهد تشكيل المنتخب المصري عددًا من التغييرات بسبب الغيابات، أبرزها إصابة حمدي فتحي التي حرمته من السفر مع البعثة.

وفي المقابل، عاد مروان عطية ليشارك في وسط الملعب بعد فترة غياب، بجوار أحمد نبيل "كوكا" وأحمد عيد الذين ظهروا ضمن التشكيل الأساسي.

ويواكب موقع "يلا كورة" اللقاء من خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، يتناول فيه محللو الموقع قراءة تشكيل المنتخب الوطني، وتحليل فرص الفراعنة في تحقيق الفوز وضمان بطاقة التأهل إلى المونديال.

انتظروا البث المباشر بعد قليل..