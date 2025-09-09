المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بث مباشر يلا كورة.. منتخب مصر يبحث عن التأهل المبكر إلى كأس العالم من قلب واجادوجو

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:13 م 09/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مواجهة قوية أمام نظيره البوركيني، مساء اليوم، في إطار الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

الفراعنة يبحثون عن بطاقة التأهل المبكر أمام بوركينا فاسو

وتقام المباراة على ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو، حيث يسعى الفراعنة إلى تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات قبل جولتين من نهاية التصفيات، إذ سيرفع الانتصار رصيد المنتخب إلى 22 نقطة تضمن له العبور دون انتظار بقية النتائج.

وشهد تشكيل المنتخب المصري عددًا من التغييرات بسبب الغيابات، أبرزها إصابة حمدي فتحي التي حرمته من السفر مع البعثة.

وفي المقابل، عاد مروان عطية ليشارك في وسط الملعب بعد فترة غياب، بجوار أحمد نبيل "كوكا" وأحمد عيد الذين ظهروا ضمن التشكيل الأساسي.

ويواكب موقع "يلا كورة" اللقاء من خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، يتناول فيه محللو الموقع قراءة تشكيل المنتخب الوطني، وتحليل فرص الفراعنة في تحقيق الفوز وضمان بطاقة التأهل إلى المونديال.

انتظروا البث المباشر بعد قليل..

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر بوركينا فاسو أحمد عيد حمدي فتحي مروان عطية تصفيات كأس العالم 2026 مصر ضد بوركينا فاسو أحمد نبيل كوكا واجادوجو ملعب 4 أغسطس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

88

خطأ لصالح الإسماعيلي في وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg