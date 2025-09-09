المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بلاتي توريه وسيمبوري أساسيان.. تشكيل بوركينا فاسو لمواجهة مصر في تصفيات كأس العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

06:13 م 09/09/2025
بوركينا فاسو

منتخب بوركينا فاسو - صورة أرشيفية

كشف الجهاز الفني لمنتخب بوركينا فاسو، بقيادة براما تراوري، عن تشكيل الفريق لمواجهة مصر، في المواجهة التي ستقام ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، ويقام اللقاء في ملعب 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو.

ويسعى بوركينا فاسو لتحقيق الفوز أمام منتخب مصر، من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، في ظل الفارق في النقاط بينه والفراعنة.

عودة مروان ومشاركة عيد.. تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

تشكيل بوركينا فاسو

وأعلن منتخب بوركينا فاسو عن تشكيل الفريق لمواجهة مصر، والذي جاء على النحو التالي:

حارس المرمى: هيرفي كوفي

الدفاع: ستيفي ياجو، إدموند تابسوبا، إيسوفو دايو، عيسى كابوري

خط الوسط: إبراهيم بلاتي توري، سعيدو سيمبوري، محمد زوجرانا

خط الهجوم: بيرتراند تراوري، دانجو واتارا، سيرياك إيري كالو

طالع أجواء ما قبل مباراة مصر أمام بوركينا فاسو من هنا

جولة لمنتخب بوركينا فاسو

خاض منتخب بوركينا فاسو جولة خارج مقر إقامته، في نزهة قبل التوجه نحو ملعب 4 أغسطس بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على آمالهم في بلوغ نهائيات كأس العالم.

 

منتخب مصر تصفيات كأس العالم منتخب بوركينا فاسو

