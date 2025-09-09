كشف الجهاز الفني لمنتخب بوركينا فاسو، بقيادة براما تراوري، عن تشكيل الفريق لمواجهة مصر، في المواجهة التي ستقام ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، ويقام اللقاء في ملعب 4 أغسطس في العاصمة واجادوجو.

ويسعى بوركينا فاسو لتحقيق الفوز أمام منتخب مصر، من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم، في ظل الفارق في النقاط بينه والفراعنة.

تشكيل بوركينا فاسو

وأعلن منتخب بوركينا فاسو عن تشكيل الفريق لمواجهة مصر، والذي جاء على النحو التالي:

حارس المرمى: هيرفي كوفي

الدفاع: ستيفي ياجو، إدموند تابسوبا، إيسوفو دايو، عيسى كابوري

خط الوسط: إبراهيم بلاتي توري، سعيدو سيمبوري، محمد زوجرانا

خط الهجوم: بيرتراند تراوري، دانجو واتارا، سيرياك إيري كالو

جولة لمنتخب بوركينا فاسو

خاض منتخب بوركينا فاسو جولة خارج مقر إقامته، في نزهة قبل التوجه نحو ملعب 4 أغسطس بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على آمالهم في بلوغ نهائيات كأس العالم.