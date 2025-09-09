صراع من نوع آخر في مجموعة مصر.. سيراليون تهزم إثيوبيا

نجح المنتخب السيراليوني في التفوق (2-0) على إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

والتقى المنتخبان السيراليوني والإثيوبي في ليبيريا على ملعب صامويل كانيون دو الرياضي.

سيراليون تهزم إثيوبيا

تفوق منتخب سيراليون على إثيوبيا بفضل ثنائية مومو كامارا والحسن كوروما في الدقيقتين 37 و90+6 على الترتيب.

واستعاد منتخب سيراليون انتصاراته في تصفيات كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام مصر ثم التعادل مع غينيا بيساو.

وخسرت إثيوبيا مجددًا بعد أن تلقت الهزيمة في استاد القاهرة أمام منتخب مصر، بثنائية نظيفة من توقيع صلاح ومرموش.

صراع من نوع آخر في مجموعة مصر

لا يملك المنتخبان السيراليوني أو الإثيوبي أي فرصة للصعود المباشر إلى كأس العالم 2026.

ويتنافس منتخب سيراليون مع بوركينا فاسو في صراع من نوع خاص، إذ يأمل كلاهما احتلال الوصافة ثم الحصول على مكان من بين أفضل 4 منتخبات حلت ثانيًا في مجموعتها، ما يؤهل إلى ملحق كأس العالم.

وبات منتخب سيراليون ثالثًا في مجموعة مصر بـ12 نقطة، وفارق نقطتين عن الثانية بوركينا فاسو التي تلتقي هذا المساء على أرضها برفاق المدرب حسام حسن.