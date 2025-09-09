المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صراع من نوع آخر في مجموعة مصر.. سيراليون تهزم إثيوبيا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:34 م 09/09/2025
إثيوبيا

من مباراة سيراليون وإثيوبيا

نجح المنتخب السيراليوني في التفوق (2-0) على إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى منافسات كأس العالم 2026.

والتقى المنتخبان السيراليوني والإثيوبي في ليبيريا على ملعب صامويل كانيون دو الرياضي.

سيراليون تهزم إثيوبيا

تفوق منتخب سيراليون على إثيوبيا بفضل ثنائية مومو كامارا والحسن كوروما في الدقيقتين 37 و90+6 على الترتيب.

واستعاد منتخب سيراليون انتصاراته في تصفيات كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام مصر ثم التعادل مع غينيا بيساو.

وخسرت إثيوبيا مجددًا بعد أن تلقت الهزيمة في استاد القاهرة أمام منتخب مصر، بثنائية نظيفة من توقيع صلاح ومرموش.

صراع من نوع آخر في مجموعة مصر

لا يملك المنتخبان السيراليوني أو الإثيوبي أي فرصة للصعود المباشر إلى كأس العالم 2026.

ويتنافس منتخب سيراليون مع بوركينا فاسو في صراع من نوع خاص، إذ يأمل كلاهما احتلال الوصافة ثم الحصول على مكان من بين أفضل 4 منتخبات حلت ثانيًا في مجموعتها، ما يؤهل إلى ملحق كأس العالم.

وبات منتخب سيراليون ثالثًا في مجموعة مصر بـ12 نقطة، وفارق نقطتين عن الثانية بوركينا فاسو التي تلتقي هذا المساء على أرضها برفاق المدرب حسام حسن.

سيراليون
سيراليون
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم إثيوبيا سيراليون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

88

خطأ لصالح الإسماعيلي في وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg