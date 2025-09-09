المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد التعادل في الشوط الأول.. واقعة فريدة خلال مباراة مصر وبوركينا فاسو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:52 م 09/09/2025
منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

صورة من مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويلعب منتخب مصر مع بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء، على استاد 4 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي إلى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ماذا يفعل منتخب مصر في الشوط الأول؟

وتعد هذه المرة الأولى التي يخرج فيها منتخب مصر بالتعادل أمام المنتخبات المتنافسة معه في تصفيات المونديال 2026.

وفي السطور التالية نستعرض ما قدمه منتخبنا الوطني في الشوط الأول منذ بداية التصفيات وكيف انتهت المباريات في النهاية..

1- الجولة الأولى.. تقدم بنتيجة 2-0 أمام جيبوتي وانتهت المباراة بالفوز بنتيجة 6-0.

2- الجولة الثانية.. تقدم بنتيجة 1-0 أمام سيراليون وانتهت المباراة بالفوز بنتيجة 2-0.

3- الجولة الثالثة.. تقدم بنتيجة 2-0 أمام بوركينا فاسو وانتهت المباراة بالفوز بنتيجة 2-1.

4- الجولة الرابعة.. تأخر بهدف أمام غينيا بيساو وانتهت المباراة بالتعادل 1-1ز

5- الجولة الخامسة.. تقدم بثنائية نظيفة وانتهت بنفس النتيجة.

6- الجولة السادسة.. تقدم بهدف دون رد وانتهت المباراة بنفس النتيجة.

7- الجولة السابعة.. تقدم بثنائية أمام إثيوبيا وانتهت المباراة بنفس النتيجة.

8- الجولة الثامنة.. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ترتيب مجموعة مصر

وكان منتخب مصر تفوق (2-1) على بوركينا فاسو قبل أكثر من عام، في مباراة أقيمت على ملعب القاهرة ضمن تصفيات كأس العالم.

منتخب مصر يدخل هذه المباراة في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، ويليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 14 نقطة.

لمتابعة ما يحدث في المباراة اضغط هنا

