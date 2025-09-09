انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويلعب منتخب مصر مع بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء، على استاد 4 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي إلى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ماذا يفعل منتخب مصر في الشوط الأول؟

وتعد هذه المرة الأولى التي يخرج فيها منتخب مصر بالتعادل أمام المنتخبات المتنافسة معه في تصفيات المونديال 2026.

وفي السطور التالية نستعرض ما قدمه منتخبنا الوطني في الشوط الأول منذ بداية التصفيات وكيف انتهت المباريات في النهاية..

1- الجولة الأولى.. تقدم بنتيجة 2-0 أمام جيبوتي وانتهت المباراة بالفوز بنتيجة 6-0.

2- الجولة الثانية.. تقدم بنتيجة 1-0 أمام سيراليون وانتهت المباراة بالفوز بنتيجة 2-0.

3- الجولة الثالثة.. تقدم بنتيجة 2-0 أمام بوركينا فاسو وانتهت المباراة بالفوز بنتيجة 2-1.

4- الجولة الرابعة.. تأخر بهدف أمام غينيا بيساو وانتهت المباراة بالتعادل 1-1ز

5- الجولة الخامسة.. تقدم بثنائية نظيفة وانتهت بنفس النتيجة.

6- الجولة السادسة.. تقدم بهدف دون رد وانتهت المباراة بنفس النتيجة.

7- الجولة السابعة.. تقدم بثنائية أمام إثيوبيا وانتهت المباراة بنفس النتيجة.

8- الجولة الثامنة.. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف.

ترتيب مجموعة مصر

وكان منتخب مصر تفوق (2-1) على بوركينا فاسو قبل أكثر من عام، في مباراة أقيمت على ملعب القاهرة ضمن تصفيات كأس العالم.

منتخب مصر يدخل هذه المباراة في المركز الأول بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، ويليه منتخب بوركينا فاسو برصيد 14 نقطة.

