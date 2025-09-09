فرض التعادل السلبي نفسه على المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وانتهى اللقاء بين منتخب مصر وبوركينا فاسو بالتعادل السلبي دون أهداف، في المباراة التي جرت ضمن مواجهات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم، وأقيمت المعركة الكروية على أرضية ملعب 4 أغسطس.

تشكيل مصر وبوركينا فاسو

دخل منتخب مصر اللقاء بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، محمد حمدي، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد هاني، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح.

وبدأ منتخب بوركينا فاسو المباراة، بالتشكيل التالي: هيرفي كوفي، ستيفي ياجو، إدموند تابسوبا، إيسوفو دايو، عيسى كابوري، إبراهيم بلاتي توري، سعيدو سيمبوري، محمد زوجرانا، بيرتراند تراوري، دانجو واتارا، سيرياك إيري كالو.

أحداث المباراة

ضربت صفوف منتخب مصر إصابة مبكرًا، بعد سقوط عمر مرموش في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء بعد التحام مع لاعب بوركينا فاسو ليدخل الطاقم الطبي لعلاجه.

وأكمل عمر مرموش المباراة قبل أن يسقط مجددًا متأثرًا بإصابته بعد دقيقة من مشاركته، ليغادر اللقاء في تبديل اضطراري لمنتخب مصر، حيث دفع الجهاز الفني للفراعنة بزميله أسامة فيصل.

بدأ منتخب بوركينا فاسو في السيطرة على الكرة، مواصلًا البحث عن إيجاد ثغرة لاختراق دفاعات الخط الدفاعي لمصر، تزامنًا مع محاولات الفراعنة في التسجيل من الارتداد العكسي.

واقترب منتخب بوركينا فاسو من مرمى مصر في الدقيقة 22 من عمر اللقاء، حين اقتربت رأسية من معانقة شباك محمد الشناوي، إلا إنها مرت من فوق المرمى.

استمرت محاولات منتخب مصر نحو التسجيل، حيث أطلق تريزيجيه تسديدة إلا إنها وصلت إلى أحضان حارس بوركينا فاسو في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

وسقط رامي ربيعة مصابًا في الدقيقة 32 من زمن اللقاء، بعد تدخل قوي من لاعب بوركينا فاسو، قبل أن يعود مدافع العين لاستكمال المباراة من جديد.

وواصل منتخب مصر محاولاته نحو التسجيل رغم كثرة الأخطاء من جانب لاعبي بوركينا فاسو، ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول من المواجهة.

بداية الشوط الثاني من المباراة، كانت هادئة حتى انطلق محمد صلاح متوغلًا بين دفاعات بوركينا فاسو منطلقًا صوب المرمى، في الدقيقة 55 حيث مرر الكرة تجاه تريزيجيه والتي كانت كفيلة بوضعه في مواجهة حارس مرمى أصحاب الأرض، إلا أن الدفاع قام بتشتيتها.

ونجح منتخب مصر في التسجيل بالدقيقة 67 من زمن المباراة عن طريق أسامة فيصل بعد تهيئة من محمد صلاح، إلا أن حكم اللقاء أقر بعدم صحته بداعي التسلل، في ظل غياب تقنية الفيديو.

وغادر أسامة فيصل ومحمود تريزيجيه وأحمد نبيل كوكا، وشارك بدلًا منهم مصطفى محمد وأحمد سيد زيزو ومهند لاشين، في الدقيقة 86 من زمن المباراة.

حاول منتخب مصر التسجيل في اللحظات الأخيرة من المباراة أمام بوركينا فاسو، إلا أن الحظ لم يحالف مصطفى محمد في أكثر من مناسبة.

استمرت محاولات منتخب مصر وبوركينا فاسو لخطف هدف في الدقائق الأخيرة، لكن صافرة النهاية التي أطلقها حكم المباراة كانت أسرع من أن تهتز الشباك.

ترتيب مجموعة مصر

رفع منتخب مصر رصيده إلى 20 نقطة متربعًا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية لكأس العالم.

وحل منتخب بوركينا فاسو في الوصافة بعد أن رفع رصيده إلى 15 نقطة، خلف منتخب مصر المتصدر.