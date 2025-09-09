أنهى منتخب مصر مباراته مع بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء، بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات تصفيات كأس العالم.

وحسمت نتيجة التعادل السلبي مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ترتيب مجموعة مصر

وكانت هذه المباراة الأخيرة في الجولة الثامنة من المجموعة الأولى، وذلك بعد نهاية جميع المباريات.

وتضم المجموعة الأولى كلا من: "مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، جيبوتي".

وبهذه النتيجة، يتواجد منتخب مصر في الصدارة برصيد 20 نقطة، ويليه منتخب بوركينا في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

وجاء ترتيب المجموعة بالكامل كالتالي:

1- مصر برصيد 20 نقطة.

2- بوركينا فاسو برصيد 15 نقطة.

3- سيراليون برصيد 12 نقطة.

4- غينيا بيساو برصيد 10 نقاط.

5- إثيوبيا برصيد 6 نقاط.

6- جيبوتي برصيد نقطة واحدة.

ماذا يحتاج منتخب مصر؟

يحتاج منتخب مصر لحصد نقطتين من المباراتين القادمتين والتي سيلتقي خلالهم مع جيبوتي خارج ملعبه، وغينيا بيساو على ملعب استاد القاهرة الدولي يومي 6 و13 أكتوبر المقبل.

ويتنافس منتخب مصر مع بوركينا فاسو على حسم بطاقة التأهل للمونديال وبالتالي في حال فوز منتخب مصر في مباراة واحدة من المعسكر المقبل أو خسارة بوركينا أي نقاط، سيحسم منتخبنا الوطني التأهل إلى المونديال.