انتهت مساء اليوم الثلاثاء، مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات تصفيات كأس العالم.

التعادل يحسم مواجهة مصر وبوركينا

وحسمت نتيجة التعادل السلبي مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتضم المجموعة الأولى كلا من: "مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، جيبوتي".

وبهذه النتيجة، يتواجد منتخب مصر في الصدارة برصيد 20 نقطة، ويليه منتخب بوركينا في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

لقطات من مباراة مصر وبوركينا

وظهرت من خلال لقطات المباراة العديد من الأمور، منها إصابة عمر مرموش التي تعرض لها خلال الدقائق الأولى من المباراة، مما أجبر حسام حسن على استبداله وأشرك أسامة فيصل بدلا منه.

كما حرص أكثر من لاعب وعلى رأسهم محمد صلاح وأحمد عيد على تغطية سباق السرعة التي يمتاز بها منتخب بوركينا فاسو.

لمشاهدة لقطات من مباراة مصر وبوركينا أضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم