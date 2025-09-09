المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

إصابة مرموش وسباق سرعة.. لقطات من مباراة منتخب مصر وبوركينا (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:26 م 09/09/2025
منتخب مصر وبوركينا

صورة من مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

انتهت مساء اليوم الثلاثاء، مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو بالتعادل السلبي دون أهداف، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات تصفيات كأس العالم.

التعادل يحسم مواجهة مصر وبوركينا

وحسمت نتيجة التعادل السلبي مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب 4 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتضم المجموعة الأولى كلا من: "مصر، بوركينا فاسو، سيراليون، غينيا بيساو، إثيوبيا، جيبوتي".

وبهذه النتيجة، يتواجد منتخب مصر في الصدارة برصيد 20 نقطة، ويليه منتخب بوركينا في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

لقطات من مباراة مصر وبوركينا

وظهرت من خلال لقطات المباراة العديد من الأمور، منها إصابة عمر مرموش التي تعرض لها خلال الدقائق الأولى من المباراة، مما أجبر حسام حسن على استبداله وأشرك أسامة فيصل بدلا منه.

كما حرص أكثر من لاعب وعلى رأسهم محمد صلاح وأحمد عيد على تغطية سباق السرعة التي يمتاز بها منتخب بوركينا فاسو.

لمشاهدة لقطات من مباراة مصر وبوركينا أضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر تصفيات كأس العالم بوركينا فاسو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

88

خطأ لصالح الإسماعيلي في وسط الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
