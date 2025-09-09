عبر طارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس بعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو، عن سعادته باقتراب الفراعنة من التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وفرض التعادل السلبي نفسه على المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جرى ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

تصريحات طارق أبو العينين

وأدلى طارق أبو العينين بتصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2" قائلًا: "الحمد لله لدينا لاعبين على قدر المسؤولية ورجال، اسم مصر كبير ونجحنا في تحقيق ما أردناه وأمامنا مباراتين ويجب أن نحترم المنافسين ونسير على الخطى الصحيحة لبلوغ المونديال".

وأضاف: "تحدثت مع عمر مرموش، وسنرى طبيعة إصابته عقب خضوعه للفحوصات التي ستتم تحت إشراف طبيب المنتخب، ومن ثم سنكشف عن الإصابة".

وأتم أبو العينين: "سنغادرواجادوجو خلال 3 ساعات للعودة إلى مصر، والمكافآت الخاصة بالتأهل سيتم النظر بشأنها عقب الرجوع للائحة".

ترتيب مجموعة مصر

رفع منتخب مصر رصيده إلى 20 نقطة متربعًا على صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية لكأس العالم.

وحل منتخب بوركينا فاسو في الوصافة بعد أن رفع رصيده إلى 15 نقطة، خلف منتخب مصر المتصدر.