حسام حسن يتحدث عن.. حلم كأس العالم.. منتخب بوركينا فاسو.. ثقته في اللاعبين

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:21 م 09/09/2025
حسام حسن مدرب منتخب مصر

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

عبر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته باقتراب التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشيدًا بروح اللاعبين التي ساهمت في الوصول لتلك الخطوة الفارقة في الكرة المصرية.

وفرض التعادل السلبي نفسه على المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم، في اللقاء الذي أقيم على ملعب 4 أغسطس بمدينة واجادوجو.

الفراعنة في الصدارة.. ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل مع بوركينا

سعادة حسام حسن

استهل حسام حسن، تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "أون سبورت" قائلًا: "الشعب المصري لديه ثقة فينا والحمد لله لدينا نصيب أن الجهاز الفني للمنتخب وطني وهو ما يعطي الطموح للاجتهاد، وأشكر جميع اللاعبين بعد أن بذلوا مجهودًا غير عادي، وواجهنا منتخب قوي لديه محترفين في أفضل الدوريات في العالم، وأقل محترف لديهم يلعب في الدوري المصري وأتحدث عن الثنائي سعيدو سيمبوري وبلاتي توريه".

وأضاف: "كنت أتمنى أن أصل بمصر إلى كأس العالم وأن أكون عن حسن ظن الشعر المصري وأشكر جميع اللاعبين من قائد الفريق محمد صلاح واللاعبين أصحاب الخبرة تريزيجيه ومحمد الشناوي وكل اللاعبين من كبيرهم حتى صغيرهم، لم أقلق من الدفع ببعض اللاعبين مثل أحمد عيد وخالد صبحي وأحمد كوكا، رغم أن المباراة تعتبر كبيرة عليهم لكنني كان لدي الثقة فيهم".

طالع من هنا ترتيب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وأكمل: "منتخب بوركينا فاسو يصل لمراحل إيجابية في التصفيات وإذا رأيت قائمة الفريق الخاصة بهم ستجد أن جميع اللاعبين محترفين في كبرى الدوريات وأرى أننا لعبنا مباراة متوازنة أمامهم وكان لدينا شكل إيجابي وأوقات عديدة كان لدينا التفوق وهم كذلك وفرصنا كانت مؤكدة".

وزاد: "التغييرات أدت الفكر الذي أردته ومن بدأ المباراة قدم مستوى جيد والتغييرات في آخر 15 دقيقة من المباراة نتيجة الثقة في من بدأ ومن حل بديلًا وكانت لدينا القدرة على خطف النتيجة".

وواصل: "سعيد أنني كنت في كأس العالم 1990 وكنت مع لاعبين عظماء ولدي لاعبين مميزين والتاريخ يعيد الذكريات بالنسبة للاعبين وروحهم وإمكانياتهم وسعيد بوصولي لاعبًا ومدربًا".

وأتم حسام حسن حديثه: "كنت أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجماهير التي أرادتني على رأس المهمة الفنية لمنتخب مصر، وكنت أريد تحقيق طموحهم وأن أكون على قدر ثقتهم".

تأجيل التأهل.. منتخب مصر يتعادل سلبيًا مع بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر حسام حسن تصفيات أفريقيا لكأس العالم

