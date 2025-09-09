كشف سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، عن كم الضغوط التي تعرض لها منتخبنا الوطني قبل الاقتراب من التأهل إلى مونديال 2026.

وأقيمت مباراة منتخب مصر مع بوركينا فاسو، على ملعب 4 أغسطس، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال سعفان الصغير في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "لا يزال أمامنا مباراتين هامتين في التصفيات، ولا توجد أي مباراة سهلة، ونسعى لإسعاد الجماهير في استاد القاهرة خلال المعسكر القادم".

وأضاف: "واجهنا هجومًا كبيرًا جدًا لكننا لا نركز إلا في عملنا فقط، وهذه دموع الفرحة، وفي النهاية نحمد الله على النتيجة".

وأنهى مدرب حراس المرمى: "إن شاء الله سنلعب مباراة جيبوتي ونستعد بعدها لمواجهة غينيا بيساو في القاهرة ونسعد الجماهير أيضًا".

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر في معسكر أكتوبر المقبل، مع نظيره منتخب جيبوتي في لقاء يقام في المغرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات، ومن ثم يستضيف استاد القاهرة مباراة منتخبنا الوطني ضد غينيا بيساو يوم 13 من نفس الشهر، ضمن مباريات الجولة العاشرة.