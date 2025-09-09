المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات المونديال.. فوضى في كينشاسا بعد خسارة الكونغو الديمقراطية أمام السنغال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:11 م 09/09/2025
كينشاسا

أعمال شغب في ملعب الشهداء عقب صافرة النهاية

شهد ملعب الشهداء في كينشاسا فوضى عارمة بعد نهاية مباراة الكونغو الديمقراطية أمام السنغال، والتي انتهت بفوز الأخير 3-2 ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب الكونغو متقدماً 2-0 في المباراة قبل أن يقلب منتخب الأسود الطاولة ويحرز ثلاثة أهداف متتالية، ليخطف الفوز الثمين ويصدر المجموعة الثانية بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.

وعقب صافرة النهاية، اقتحم بعض المشجعين الغاضبين ملعب الشهداء وقاموا بأعمال تخريب وأضرار جسيمة بالمرافق، في مشهد يعكس غضب الجماهير من سقوط المنتخب على أرضه.

جدول مباريات الجولة المقبلة

- في الجولة التاسعة خلال أكتوبر، يلتقي منتخب السنغال مع جنوب السودان خارج الديار، بينما تواجه الكونغو الديمقراطية مضيفتها توجو.

- وفي الجولة العاشرة والأخيرة، يستقبل منتخب السنغال موريتانيا، فيما تحل الكونغو الديمقراطية ضيفًا على السودان.

السنغال موريتانيا توجو الكونغو الديمقراطية تصفيات كأس العالم 2026 جنوب السودان ملعب الشهداء السودان

