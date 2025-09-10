كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن وجود محاولات لإقامة مباراة الفراعنة أمام جيبوتي في القاهرة، والتي ستجري في أكتوبر المقبل ضمن التصفيات الأفريقية لكأس العالم.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره جيبوتي، لحساب منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بحثًا عن خطف بطاقة العبور إلى المونديال.

محاولة لنقل مباراة جيبوتي

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، في تصريح عبر "يلا كورة" أن الاتحاد المصري لكرة القدم يتواصل مع الاتحاد الأفريقي، بخصوص مباراة جيبوتي ومكان إقامتها.

وأوضح مدير منتخب مصر في تصريحه أن مواجهة جيبوتي باتت أقرب للإقامة في القاهرة، بدلًا من المغرب التي احتضنت سابقًا مباريات قروش البحر الأحمر

وقال إبراهيم حسن في تصريح لـ"يلا كورة": "الاتحاد المصري يتواصل مع الاتحاد الأفريقي، وإن شاء الله بنسبة كبيرة المباراة ستقام في القاهرة".

ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل كأس العالم؟

يتقدم منتخب مصر بفارق 5 نقاط على بوركينا فاسو في المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مع تبقي مباراتين في أكتوبر المقبل.

ويضمن منتخب مصر الصعود لكأس العالم 2026 دون النظر إلى نتائج بوركينا فاسو إذا حصد نقطتين إضافيتين، ليصل إلى 22 نقطة، عدد نقاط لا يمكن أن يبلغه أي منتخب آخر في المجموعة.

ويلجأ منتخب مصر إلى فارق الأهداف، إذا حصل على نقطة وحيدة، مع فوز بوركينا فاسو في المباراتين المتبقيتين ضد سيراليون وإثيوبيا، حيث يصبح رصيد كل منهما 21 نقطة.

