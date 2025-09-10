المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

1 0
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إبراهيم حسن ليلا كورة: اتحاد الكرة يحاول نقل مباراة مصر وجيبوتي إلى القاهرة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:45 ص 10/09/2025
مصر

منتخب مصر

كشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، عن وجود محاولات لإقامة مباراة الفراعنة أمام جيبوتي في القاهرة، والتي ستجري في أكتوبر المقبل ضمن التصفيات الأفريقية لكأس العالم.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره جيبوتي، لحساب منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بحثًا عن خطف بطاقة العبور إلى المونديال.

الفراعنة في الصدارة.. ترتيب مجموعة مصر بعد التعادل مع بوركينا

محاولة لنقل مباراة جيبوتي

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، في تصريح عبر "يلا كورة" أن الاتحاد المصري لكرة القدم يتواصل مع الاتحاد الأفريقي، بخصوص مباراة جيبوتي ومكان إقامتها.

وأوضح مدير منتخب مصر في تصريحه أن مواجهة جيبوتي باتت أقرب للإقامة في القاهرة، بدلًا من المغرب التي احتضنت سابقًا مباريات قروش البحر الأحمر

وقال إبراهيم حسن في تصريح لـ"يلا كورة": "الاتحاد المصري يتواصل مع الاتحاد الأفريقي، وإن شاء الله بنسبة كبيرة المباراة ستقام في القاهرة".

طالع من هنا ترتيب التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل كأس العالم؟

يتقدم منتخب مصر بفارق 5 نقاط على بوركينا فاسو في المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مع تبقي مباراتين في أكتوبر المقبل.

ويضمن منتخب مصر الصعود لكأس العالم 2026 دون النظر إلى نتائج بوركينا فاسو إذا حصد نقطتين إضافيتين، ليصل إلى 22 نقطة، عدد نقاط لا يمكن أن يبلغه أي منتخب آخر في المجموعة.

ويلجأ منتخب مصر إلى فارق الأهداف، إذا حصل على نقطة وحيدة، مع فوز بوركينا فاسو في المباراتين المتبقيتين ضد سيراليون وإثيوبيا، حيث يصبح رصيد كل منهما 21 نقطة.

تأجيل التأهل.. منتخب مصر يتعادل سلبيًا مع بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

إبراهيم حسن: مررنا بلحظات صعبة.. ولن ننظر إلى ما قد يعطل طريقنا

 

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر تصفيات كأس العالم إبراهيم حسن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

85

خمس دقائق تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg