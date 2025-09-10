المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
محمد صلاح يحصل على هدية خاصة من منتخب بوركينا فاسو (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

10:35 ص 10/09/2025
حصل النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، على هدية خاصة من جانب منتخب بوركينا فاسو عقب لقاء "الفراعنة" في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان المنتخب المصري قد فرض نتيجة التعادل السلبي على نظيره البوركيني، في إطار الجولة الثامنة من المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقام أحد أعضاء الجهاز الفني من جانب منتخب بوركينا فاسو بمنح هدية خاصة للنجم المصري، وهي عبارة عن صورة تحتوي على احتفال صلاح بأحد أهدافه مع ليفربول.

من جانبه، رحب قائد المنتخب المصري بالهدية المقدمة من جانب المنتخب البوركيني، قبل أن يغادر مع بعثة المنتخب.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مغادرة محمد صلاح إلى إنجلترا مباشرة عبر طائرة خاصة مقدمة من ليفربول، للالتحاق بالفريق والتحضير لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول، يوم الأحد المقبل، ضد نظيره بيرنلي، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، نسخة موسم 2025-2026.

وفي سياق آخر، ظلّ المنتخب المصري في صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة، بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو، والذي يأتي ثانيًا.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري ضد نظيره جيبوتي في أكتوبر المقبل، حيث قد تشهد هذه المباراة تأهل "الفراعنة" في حال الفوز بنقاط المباراة.

لمشاهدة حصول محمد صلاح على الهدية.. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

ترتيب مجموعة منتخب مصر.. اضغط هنا

ترتيب الدوري الإنجليزي.. اضغط هنا

منتخب مصر ليفربول محمد صلاح تصفيات كأس العالم 2026 منتخب بوركينا فاسو

