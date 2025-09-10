حصل النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، على هدية خاصة من جانب منتخب بوركينا فاسو عقب لقاء "الفراعنة" في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان المنتخب المصري قد فرض نتيجة التعادل السلبي على نظيره البوركيني، في إطار الجولة الثامنة من المجموعة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وقام أحد أعضاء الجهاز الفني من جانب منتخب بوركينا فاسو بمنح هدية خاصة للنجم المصري، وهي عبارة عن صورة تحتوي على احتفال صلاح بأحد أهدافه مع ليفربول.

من جانبه، رحب قائد المنتخب المصري بالهدية المقدمة من جانب المنتخب البوركيني، قبل أن يغادر مع بعثة المنتخب.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن مغادرة محمد صلاح إلى إنجلترا مباشرة عبر طائرة خاصة مقدمة من ليفربول، للالتحاق بالفريق والتحضير لاستئناف منافسات الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول، يوم الأحد المقبل، ضد نظيره بيرنلي، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي، نسخة موسم 2025-2026.

وفي سياق آخر، ظلّ المنتخب المصري في صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة، بفارق 5 نقاط عن منتخب بوركينا فاسو، والذي يأتي ثانيًا.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري ضد نظيره جيبوتي في أكتوبر المقبل، حيث قد تشهد هذه المباراة تأهل "الفراعنة" في حال الفوز بنقاط المباراة.

