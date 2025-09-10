علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على التعادل السلبي الذي حسم مباراة بوركينا فاسو مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وخرج منتخب مصر من ملعب بوركينا فاسو بنقطة واحدة في الجولة الثامنة للمجموعة الأولى من تصفيات المونديال.

وتأجل حلم تأهل مصر إلى كأس العالم إلى شهر أكتوبر عندما يواجه جيبوتي وغينيا بيساو.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الوصيف بوركينا فاسو.

ضياع فرصة حسم التأهل إلى كأس العالم

قال "كاف" في تقرير له عبر موقعه الرسمي إن منتخب مصر أضاع فرصة حسم التأهل المباشر بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام بوركينا فاسو في واجادوجو.

وأضاف أن المنتخب المصري افتقد منذ البداية لخدمات عمر مرموش الذي تعرض للإصابة مبكرًا، وعانى بعد ذلك من غياب الفعالية الهجومية.

وفي المقابل، قدم "الخيول" شوطا ثانيا قويا لكنهم لم ينجحوا في التسجيل.

وألغى هدفا لمنتخب مصر بداعي التسلل، كما أخفق مصطفى محمد، في استغلال فرصة محققة في الدقائق الأخيرة، ليتأجل الحسم إلى مباراتي أكتوبر المقبل.

