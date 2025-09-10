المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

2 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

ضياع فرصة الحسم وتأثير إصابة مرموش.. ماذا قال كاف عن تعادل مصر وبوركينا فاسو؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:31 م 10/09/2025
مصر وبوركينا فاسو

مصر ضد بوركينا فاسو

علق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على التعادل السلبي الذي حسم مباراة بوركينا فاسو مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026.

وخرج منتخب مصر من ملعب بوركينا فاسو بنقطة واحدة في الجولة الثامنة للمجموعة الأولى من تصفيات المونديال.

وتأجل حلم تأهل مصر إلى كأس العالم إلى شهر أكتوبر عندما يواجه جيبوتي وغينيا بيساو.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الوصيف بوركينا فاسو.

طالع ترتيب مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

ضياع فرصة حسم التأهل إلى كأس العالم

قال "كاف" في تقرير له عبر موقعه الرسمي إن منتخب مصر أضاع فرصة حسم التأهل المباشر بعدما اكتفى بالتعادل السلبي أمام بوركينا فاسو في واجادوجو.

وأضاف أن المنتخب المصري افتقد منذ البداية لخدمات عمر مرموش الذي تعرض للإصابة مبكرًا، وعانى بعد ذلك من غياب الفعالية الهجومية.

وفي المقابل، قدم "الخيول" شوطا ثانيا قويا لكنهم لم ينجحوا في التسجيل.

وألغى هدفا لمنتخب مصر بداعي التسلل، كما أخفق مصطفى محمد، في استغلال فرصة محققة في الدقائق الأخيرة، ليتأجل الحسم إلى مباراتي أكتوبر المقبل.

فارق الأهداف أم المواجهات المباشرة.. لوائح فيفا تحسم ما يحتاجه منتخب مصر للتأهل إلى كأس العالم

 

منتخب مصر تصفيات كأس العالم بوركينا فاسو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

