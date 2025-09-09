أبدى أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب، سعادته باقتراب منتخبنا الوطني الأول من حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 0-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "أبارك لمنتخبنا الأول لأنه بنسبة 99% حسم التأهل لنهائيات كأس العالم".

وأضاف: "سعداء بهذا الأمر كثيرًا وبالتوفيق في كأس الأمم الأفريقية التي نسعى للمنافسة عليها لأنها بطولة غائبة عنا منذ نسخة 2010، ونتمنى للجهاز الفني بقيادة حسام حسن أن ينافس على البطولة".

وأنهى: "هناك مباريات لا نتحدث فيها عن الأداء بل نحقق هدفنا فقط، وهو ما نجحنا فيه وحصلنا على نقطة أمام بوركينا فاسو وحافظنا على فارق النقاط، وبنسبة كبيرة ضمنا التأهل".

وحافظ منتخب مصر على فارق النقاط مع بوركينا فاسو باعتباره المنافس الأول له في المجموعة الأولى على الصعود لبطولة كأس العالم الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.