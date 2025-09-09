المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

2 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أحمد حسن: منتخب مصر اقترب من التأهل لمونديال 2026.. وحققنا هدفنا أمام بوركينا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:16 م 10/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

أبدى أحمد حسن، مدير منتخب مصر المشارك في كأس العرب، سعادته باقتراب منتخبنا الوطني الأول من حسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع بوركينا فاسو بنتيجة 0-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وقال أحمد حسن في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "أبارك لمنتخبنا الأول لأنه بنسبة 99% حسم التأهل لنهائيات كأس العالم".

وأضاف: "سعداء بهذا الأمر كثيرًا وبالتوفيق في كأس الأمم الأفريقية التي نسعى للمنافسة عليها لأنها بطولة غائبة عنا منذ نسخة 2010، ونتمنى للجهاز الفني بقيادة حسام حسن أن ينافس على البطولة".

وأنهى: "هناك مباريات لا نتحدث فيها عن الأداء بل نحقق هدفنا فقط، وهو ما نجحنا فيه وحصلنا على نقطة أمام بوركينا فاسو وحافظنا على فارق النقاط، وبنسبة كبيرة ضمنا التأهل".

وحافظ منتخب مصر على فارق النقاط مع بوركينا فاسو باعتباره المنافس الأول له في المجموعة الأولى على الصعود لبطولة كأس العالم الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة مصر القادمة
أحمد حسن كأس العالم كأس العرب منتخب مصر الثاني منتخب مصر الأول

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

85

خمس دقائق تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg