استدعاء الشيبي وغياب داري.. قائمة منتخب المغرب لتوقف أكتوبر

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:33 م 02/10/2025
محمد الشيبي

محمد الشيبي

أعلن وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، عن قائمة "أسود الأطلس" للتوقف الدولي في شهر أكتوبر الحالي.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة البحرين وديا، والكونغو ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة "أسود الأطلس" لمعسكر أكتوبر استدعاء محمد الشيبي ظهير بيراميدز.

وأكد الركراكي غياب عدد من اللاعبين للإصابة، على رأسهم أشرف داري لاعب الأهلي، وسفيان رحيمي ونصير مزراوي ورومان سايس وعز الدين أوناحي.

قائمة منتخب المغرب لتوقف أكتوبر 2025

حراسة المرمى: ياسين بونو - المهدي الحرار - منير المحمدي.

خط الدفاع: نايف أكرد - جواد الياميق - أشرف حكيمي - نصير مزراوي - آدم ماسينا - عمر الهلالي - محمد الشيبي - عبد الكبير عبقار - سفيان الكرواني - يوسف بلعمري.

خط الوسط: إسماعيل الصيباري - بلال الخنوس - أسامة ترغالين - سفيان أمرابط - نائل العيناوي - إلياس بنصغير.

خط الهجوم: إبراهيم دياز - إلياس أخوماش - أمين عدلي - يوسف النصيري - أيوب الكعبي - حمزة إيجامان - شمس الدين طالبي - عبد الصمد الزلزولي.

جدول مباريات اليوم 

تصفيات كأس العالم منتخب المغرب محمد الشيبي

