كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
17:15
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أفريقيا
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
الجيش الرواندي

الجيش الرواندي

الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
18:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
16:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
16:00
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
زد

زد

كأس العالم تحت 20 عاما
كاليدونيا الجديدة - شباب

كاليدونيا الجديدة - شباب

- -
23:00
فرنسا - شباب

فرنسا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رسميا.. فتح باب حجز تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

03:47 م 05/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة فتح باب حجز تذاكر مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو المقرر إقامتها في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة العاشرة من التصفيات.

وقبل مباراة غينيا بيساو، يستعد منتخب مصر حاليا لخوض مباراة جيبوتي يوم 8 أكتوبر، في المغرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة.

ويتواجد منتخب مصر في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب بوركينا فاسو، أما منتخب سيراليون يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 12 نقطة.

وتضم مجموعة مصر كل من، بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو، وجيبوتي.

منتخب مصر يحتاج لنقطتين من أجل حسم التأهل بشكل رسمي ومباشر إلى نهائيات كأس العالم الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكانت هيئة استاد القاهرة قد حرصت على غلق ملعب الاستاد بعد مباراة الأهلي مع الزمالك في الجولة التاسعة للدوري ونقل جميع المباريات التي كان من المقرر أن تقام عليه لملاعب آخرى من أجل توفير سبل الراحة لمنتخبنا الوطني.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر تصفيات كأس العالم غينيا بيساو حجز تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا

