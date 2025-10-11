أعلنت شركة "تذكرتي" المسؤولة فتح باب حجز تذاكر مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو المقرر إقامتها في الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة العاشرة من التصفيات.

وقبل مباراة غينيا بيساو، يستعد منتخب مصر حاليا لخوض مباراة جيبوتي يوم 8 أكتوبر، في المغرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة.

ويتواجد منتخب مصر في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثاني منتخب بوركينا فاسو، أما منتخب سيراليون يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد 12 نقطة.

وتضم مجموعة مصر كل من، بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو، وجيبوتي.

منتخب مصر يحتاج لنقطتين من أجل حسم التأهل بشكل رسمي ومباشر إلى نهائيات كأس العالم الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وكانت هيئة استاد القاهرة قد حرصت على غلق ملعب الاستاد بعد مباراة الأهلي مع الزمالك في الجولة التاسعة للدوري ونقل جميع المباريات التي كان من المقرر أن تقام عليه لملاعب آخرى من أجل توفير سبل الراحة لمنتخبنا الوطني.