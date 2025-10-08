المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر لـ "يلا كورة": محمد صلاح انضم لمعسكر منتخب مصر مساء الأحد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:30 ص 06/10/2025
محمد صلاح نجم منتخب مصر

محمد صلاح نجم منتخب مصر

انضم محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، لصفوف معسكر منتخب مصر، مساء أمس الأحد، استعدادًا للمشاركة في مواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكشف مصدر لـ يلا كورة، عن أن صلاح انضم لمعسكر المنتخب الوطني، في تمام الساعة التاسعة والنصف، من مساء الأمس.

ومن المقرر أن يشارك صلاح في تدريبات منتخب مصر الجماعية، بداية من يوم الغد الإثنين.

ويلتقي منتخب مصر مع جيبوتي يوم 8 أكتوبر الجاري، ثم يلتقي مع غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر، وذلك في الجولتين الأخيرتين من تصفيات المونديال.

ويحتاج منتخب مصر للحصول على نقطتين فقط من مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو، من أجل التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكان محمد صلاح قد وصل أمس إلى القاهرة، عقب مشاركته مع ليفربول في مواجهة تشيلسي، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وحظى نجم الريدز باستقبال حافل في مطار القاهرة، حيث نشر اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية، صورًا من وصول محمد صلاح إلى مطار القاهرة الدولي، تحت عنوان "أنت الأفضل بكل لغات العالم".

تصفيات كأس العالم منتخب مصر محمد صلاح

