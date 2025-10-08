توجهت بعثة منتخب مصر الأول لكرة لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، منذ قليل، إلى المغرب من أجل مواجهة منتخب جيبوتي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر ضد منتخب جيبوتي، تقام في السابعة مساء بعد غد الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي في المغرب، لحساب الجولة التاسعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

سفر بعثة مصر

وغادرت بعثة منتخب مصر إلى مطار القاهرة، متجهة إلى المغرب، حيث يترأس البعثة ويترأس بعثة أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وبمرافقة محمد يحيي لطفي رئيس شركة المتحدة للرياضة وطارق ابو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وكان منتخب مصر الأول قد خاض مرانًا، على ستاد القاهرة الدولي، في وقت سابق من اليوم الإثنين، قبل المغادرة إلى المغرب، لملاقاة جيبوتي.

على أن تخوض كتيبة الفراعنة المران الرئيسي في المغرب، غد الثلاثاء، على أن تعود بعثة مصر عقب مواجهة جيبوتي، لتصل القاهرة، صباح الخميس المقبل.

وتقام المباراة الأخيرة من تصفيات كأس العالم بين منتخب مصر ضد غينيا بيساو، الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، وتحتاج الفراعنة إلى نقطتين فقط من أجل التأهل رسميًا إلى كأس العالم.