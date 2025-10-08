المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"الأوضاع مستقرة".. سفير مصر في المغرب يكشف استعدادات منتخب مصر لمواجهة جيبوتي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:26 م 06/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

كشف أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر في المغرب، أخر مستجدات منتخبنا الوطني لخوض مباراة جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر مع جيبوتي مساء يوم 8 أكتوبر الجاري، ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال سفير مصر في المغرب عبر قناة الأهلي: "الأوضاع في المغرب مستقرة وكل شيء على ما يرام".

وأضاف: "السلطات المغربية اتخذت كل التدابير اللازمة لاستقبال وتأمين بعثة منتخب مصر، وكل الأمور على ما يرام".

وواصل: "الجالية المصرية في المغرب متحمسة للغاية لمباراة جيبوتي، وستكون في الاستقبال والاحتفال للمباراة بإذن الله".

وتابع سفير مصري في المغرب: "نسقنا مع الجالية المصرية في المغرب بشأن حضور الجماهير للمباراة لتشجيع وحماس فريقنا".

واستكمل: "الاتحاد المغربي سيكون حاضرًا للمباراة وهو حاليا يساهم في الترتيبات ويتواصل معنا باستمرار".

وأنهى: "الاهتمام الإعلامي بالمباراة كبير للغاية، وبالتأكيد هذه المباراة مهمة، والكل مترقب ومتحمس للمباراة".

وبعد مباراة جيبوتي يستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو في استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة العاشرة لتصفيات المونديال.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر تصفيات المونديال جيبوتي أحمد نهاد عبد اللطيف

