كلام فى الكورة
مباراة الحسم.. منتخب مصر يصل المغرب لمواجهة جيبوتي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:05 ص 07/10/2025
منتخب مصر

فريق منتخب مصر

وصلت بعثة منتخب مصر إلى المغرب مساء اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم.

ويلعب منتخب مصر مع جيبوتي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، في لقاء يستضيفه ملعب العربي الزاولي في المغرب.

وغادرت بعثة منتخب مصر إلى المغرب مساء اليوم الإثنين أيضًا، حيث يترأس بعثة أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وبمرافقة محمد يحيي لطفي رئيس شركة المتحدة للرياضة وطارق ابو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وكان منتخب مصر الأول قد خاض مرانًا، على ستاد القاهرة الدولي، في وقت سابق من اليوم الإثنين، قبل المغادرة إلى المغرب، لملاقاة جيبوتي.

على أن تخوض كتيبة المنتخب المران الرئيسي في المغرب، اليوم الثلاثاء، وسوف تعود عقب مواجهة جيبوتي، لتصل القاهرة، صباح الخميس المقبل.

وتقام المباراة الأخيرة من تصفيات كأس العالم بين منتخب مصر ضد غينيا بيساو، الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، وتحتاج الفراعنة إلى نقطتين فقط من أجل التأهل رسميًا إلى كأس العالم.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر تصفيات كأس العالم المغرب جيبوتي

