يتطلع 3 لاعبين في منتخب مصر لتكرار التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم وذلك عندما يلتقون بـ جيبوتي في المغرب.

وتقام مباراة جيبوتي ضد مصر على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء في السابعة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويعتلي منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين، ويليه بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ15 نقطة.

وسيكون هناك جولة أخيرة لمنتخب مصر مع غينيا بيساو يوم 13 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي في ختام التصفيات المونديالية.

ويحتاج منتخب مصر للفوز على جيبوتي لحسم التأهل إلى مونديال 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

يمكنه التأهل بدون فوز على جيبوتي.. 4 سيناريوهات تقود منتخب مصر لكأس العالم 2026

ويدخل حسام حسن مدرب منتخب مصر مواجهة جيبوتي بقائمة مكونة من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجـزار، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه،إبراهيم عادل، مصطفي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفي محمد، أسامة فيصل

3 لاعبين عامل مشترك في قائمتي مصر 2017 و2025

يسعى 3 لاعبين لتكرار حلم التأهل إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم بعد أن تواجدوا من قبل في مباراة الكونغو عام 2017.

وشارك رامي ربيعة، محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه، في مباراة الكونغو الديمقراطية 2017، ويتواجدون حاليًا في قائمة جيبوتي 2025.

ويتطلع هؤلاء اللاعبين لقيادة منتخب مصر إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهم مثلما كانوا حاضرين في لقاء الكونغو الديمقراطية الذي شهد تسجيل محمد صلاح لهدفي الفوز.

جدير بالذكر أن مصطفى فتحي كان من بين المختارين في قائمة لقاء الكونغو في 2017 من جانب هيكتور كوبر ولكن تم استبعاده بعد ذلك بسبب الإصابة.