رفض أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التقليل من مجهود لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر مساء الغد الأربعاء، مع جيبوتي، ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وقال أشرف صبحي في تصريحات عبر قناة أون سبورت 1: "أعلم أن الجماهير دائما تحضر مباريات أنديتها لكن المباراة القادمة لمنتخب مصر ووجودهم دائما يكون دعم للمنتخبات وبالتأكيد وجودهم مهم".

وأضاف: "مباراة جيبوتي سهلة؟ المنافسة تبقى منافسة في أفريقيا، لا يوجد منتخب ضعيف هناك تقدم ملحوظ وكل المنتخبات تملك لاعبين محترفين في الخارج، ومن أضعف ما يمكن أن تستضعف منافسك، وبالتالي لابد أن تحقق الفوز، لأن الفرق الأخرى تريد إثبات وجودها وهذا أصعب لأن المسؤولية تكون أقل".

وواصل: "كرة القدم هي مزاج عام للناس وأنا متفائل بإذن الله".

وأنهى: "لا بد ألا نقلل من مجهود اللاعبين، في التصفيات الماضية واجهنا السنغال في مباراة مصيرية ولم نتأهل وبالتالي حزنا بشدة، وفي النسخة الحالية سنكون سعداء للغاية بوصول المنتخب وعلينا دعمه جميعا".