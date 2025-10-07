المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
استعدادًا لجيبوتي.. منتخب مصر يختتم تدريباته الجماعية في المغرب

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:53 م 07/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

خاض منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، على ملعب العربي الزاولي، استعدادًا لمواجهة جيبوتي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر نظيره جيبوتي، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم، غدًا الأربعاء، ويستضيف اللقاء ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

منتخب مصر يختتم تدريباته

اختتم منتخب مصر تدريباته التي جرت اليوم الثلاثاء، عشية مباراة الفراعنة أمام جيبوتي، استعدادًا لخوض اللقاء الهام الذي قد يهدي كتيبة حسام حسن بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه،إبراهيم عادل، مصطفي فتحي

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفي محمد، أسامة فيصل

وتواجد أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، في مران المنتخب، إلى جانب السفير أحمد عبد اللطيف سفير مصر بالمغرب، وكان في استقبالهم هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وحضر المران خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد و محمد يحيي لطفي رئيس الشركة المتحدة للرياضة، أحمد حلمي الشريف عضو المجلس ورئيس البعثة، ومصطفي أبو زهرة وطارق أبو العينين أعضاء المجلس.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر منتخب جيبوتي ملعب العربي الزاولي

