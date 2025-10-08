سلطت صحيفة "الرياضية" السعودية، الضوء على مواجهة منتخب مصر مع جيبوتي بنظرة مختلفة.

ويستعد منتخب مصر مع جيبوتي مساء الغد الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي حال تحقيق منتخب مصر الفوز على جيبوتي سيحسم التأهل رسميا إلى نهائيات البطولة العالمية.

ونظرًا لعدم مطابقة ملاعب جيبوتي لمواصفات استضافة مباريات التصفيات، اختار اتحادها لكرة القدم «مركّب العربي الزاولي» أرضًا لمواجهتها مع مصر.

ملعب الزاولي.. صرح يخلد رمز المغرب

وأشارت الصحيفة إلى أن ملعب "العربي الزاولي" الذي سيستضيف مواجهة منتخب مصر مع جيبوتي، سمي بهذا الاسم تكريما للعربي الزاولي، أحد رموز كرة القدم المغربية ونادي الاتحاد البيضاوي.

ومثّل الزاولي، الذي تُوفّي عام 1992، الاتحاد البيضاوي لاعبًا، ومدربًا، كما ترأس مجلس إدارته، وبعد وفاته قرّر النادي تخليد ذكراه بإطلاق اسمه على الملعب الذي افتتح عام 1990.

وتدهورت أحوال النادي بعد وفاة رمزه، وأصبح ينافس حاليًّا ضمن درجة الهواة في المغرب، وتحمل خزانة ألقاب الاتحاد البيضاوي بطولة كأس العرش المغربي التي حققها عام 2019 بعد فوزه في النهائي على حسنية أغادير 2ـ1.

وانتقلت الصحيفة للحديث عن السعة الرسمية للملعب حيث قالت: "الملعب الذي يحمل اسمه خضع لعمليات إعادة تأهيل 3 مرات رفعت آخرها طاقته الاستيعابية من 16 ألفًا إلى 25 ألف متفرج".

وأنهت أن هذه المباراة لن تكون المواجهة الأولى على ملعب الزاولي، فقد استضاف مواجهة الفراعنة مع إثيوبيا، يوم 21 مارس الماضي، والتي فاز بها منتخب مصر بنتيجة 2ـ0.

وإلى جانب فريق الاتحاد البيضاوي، يستخدم القطبان الرجاء والوداد الملعب، أثناء فترات تجديد مركّب محمد الخامس، مسرح مبارياتهما.