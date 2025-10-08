المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

- -
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"صرح يخلد رمز المغرب".. كيف وصفت صحيفة سعودية ملعب مباراة مصر وجيبوتي؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:58 م 07/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

سلطت صحيفة "الرياضية" السعودية، الضوء على مواجهة منتخب مصر مع جيبوتي بنظرة مختلفة.

ويستعد منتخب مصر مع جيبوتي مساء الغد الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وفي حال تحقيق منتخب مصر الفوز على جيبوتي سيحسم التأهل رسميا إلى نهائيات البطولة العالمية.

ونظرًا لعدم مطابقة ملاعب جيبوتي لمواصفات استضافة مباريات التصفيات، اختار اتحادها لكرة القدم «مركّب العربي الزاولي» أرضًا لمواجهتها مع مصر.

ملعب الزاولي.. صرح يخلد رمز المغرب

وأشارت الصحيفة إلى أن ملعب "العربي الزاولي" الذي سيستضيف مواجهة منتخب مصر مع جيبوتي، سمي بهذا الاسم تكريما للعربي الزاولي، أحد رموز كرة القدم المغربية ونادي الاتحاد البيضاوي.

ومثّل الزاولي، الذي تُوفّي عام 1992، الاتحاد البيضاوي لاعبًا، ومدربًا، كما ترأس مجلس إدارته، وبعد وفاته قرّر النادي تخليد ذكراه بإطلاق اسمه على الملعب الذي افتتح عام 1990.

وتدهورت أحوال النادي بعد وفاة رمزه، وأصبح ينافس حاليًّا ضمن درجة الهواة في المغرب، وتحمل خزانة ألقاب الاتحاد البيضاوي بطولة كأس العرش المغربي التي حققها عام 2019 بعد فوزه في النهائي على حسنية أغادير 2ـ1.

وانتقلت الصحيفة للحديث عن السعة الرسمية للملعب حيث قالت: "الملعب الذي يحمل اسمه خضع لعمليات إعادة تأهيل 3 مرات رفعت آخرها طاقته الاستيعابية من 16 ألفًا إلى 25 ألف متفرج".

وأنهت أن هذه المباراة لن تكون المواجهة الأولى على ملعب الزاولي، فقد استضاف مواجهة الفراعنة مع إثيوبيا، يوم 21 مارس الماضي، والتي فاز بها منتخب مصر بنتيجة 2ـ0.

وإلى جانب فريق الاتحاد البيضاوي، يستخدم القطبان الرجاء والوداد الملعب، أثناء فترات تجديد مركّب محمد الخامس، مسرح مبارياتهما.

مباراة جيبوتي القادمة
منتخب مصر تصفيات كأس العالم جيبوتي الرياضية السعودية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg