ينتظر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، مواجهة جيبوتي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 بفارغ الصبر.

ويلعب منتخب مصر مع جيبوتي مساء الغد الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

صلاح ينتظر مجد شخصي أمام جيبوتي

ورغم أن الجميع ينظر لمباراة جيبوتي على أنها مصيرية ويجب الفوز فيها لحسم التأهل مباشرة دون النظر إلى نتائج المنتخبات المنافسة في نفس المجموعة، إلا أن هناك هدف شخصي يطمح محمد صلاح لتحقيقه في هذه المواجهة.

وفي حال تسجيل محمد صلاح هدفا أمام جيبوتي سينفرد بصدارة هدّافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم تاريخيًا.

وبرصيد 18 هدفًا، يتقاسم صلاح قمة هدافي التصفيات تاريخيًا، مع كل من الإيفواري ديدييه دروجبا، والكاميروني صامويل إيتو، والبوركينابي موموني داجانو، النجوم المعتزلين، إضافة إلى الجزائري إسلام سليماني.

وإلى جانب أهدافه الـ 18، صنع نجم ليفربول الإنجليزي 12 تمريرة حاسمة ضمن التصفيات التي خاض فيها 28 مباراة عبر مسيرته.

ويملك صلاح فرصة تعزيز رصيده التهديفي في التصفيات بالتسجيل سواء أمام جيبوتي، أو غينيا بيساو ضمن الجولة الأخيرة.

ويشارك هدّاف ليفربول في التصفيات منذ نسختها المؤهلة لكأس العالم 2014.