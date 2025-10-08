ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب جيبوتي، في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويواجه منتخب مصر نظيره جيبوتي، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم، اليوم الأربعاء، ويستضيف اللقاء ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

ترتيب مجموعة مصر

يعتلي منتخب الفراعنة صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين، ويليه بوركينا فاسو في المركز الثاني بـ15 نقطة.

وسيكون هناك جولة أخيرة لمنتخب مصر مع غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة الدولي في ختام التصفيات المونديالية.

ويبحث منتخب مصر عن التأهل إلى مونديال 2026 للمرة الرابعة في تاريخه.

سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026

- الفوز على جيبوتي يحسم تأهل مصر رسميا إلى كأس العالم 2026 بغض النظر عن النتائج الأخرى.

- التعادل مع جيبوتي وفوز بوركينا فاسو على سيراليون، سيتأجل حسم التأهل إلى الجولة الأخيرة ضد غينيا بيساو باستاد القاهرة، وسيكون الفراعنة بحاجة لنقطة واحدة.

- يمكن لمنتخب مصر التأهل إلى كأس العالم حتى إذا خسر من جيبوتي ولكن بشرط أن تتعادل أو تخسر بوركينا فاسو أمام سيراليون، وسيتوقف رصيد الفراعنة عند 20 نقطة، وبوركينا ( 16 حال التعادل أو 15 حال الخسارة)، وبالتالي ستكون الجولة الأخيرة تحصيل حاصل.

- إذا افترضنا نهاية مباراتي مصر وبوركينا فاسو ضد جيبوتي وسيراليون في الجولة التاسعة بنتيجة التعادل، يتأهل الفراعنة رسميًا إلى المونديال.

قائمة منتخب مصر

اختتم منتخب مصر تدريباته التي جرت أمس الثلاثاء، عشية مباراة الفراعنة أمام جيبوتي، استعدادًا لخوض اللقاء الهام الذي قد يهدي كتيبة حسام حسن بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وشهد مران منتخب مصر مشاركة 24 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد صبحي، عبد العزيز البلعوطيخط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفي محمد، أسامة فيصل.

التاريخ يبتسم لمنتخب مصر أمام جيبوتي

تعد هذه هي المواجهة الرابعة تاريخيًا بين مصر وجيبوتي، ويبتسم التاريخ لصالح الفراعنة، الذين حققوا الانتصار في جميع اللقاءات السابقة.

وتفوق منتخب مصر على نظيره الجيبوتي، في يونيو عام 2008، برباعية نظيفة.

وكرر الفراعنة انتصارهم بالنتيجة ذاتها تحت قيادة المدرب حسن شحاتة، في ديسمبر من العام نفسه.

وكان الانتصار الأخير لمنتخب مصر أمام جيبوتي في التصفيات الحالية، ولكن بسداسية عريضة، وتحت قيادة المدرب البرتغالي السابق روي فيتوريا.

بطاقة المباراة

الطرفان: منتخب مصر وجيبوتي.

الحدث: الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

الملعب: ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

التوقيت: 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة: أون سبورت 1.

الحكم: ميبيامي باتريس.