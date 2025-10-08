نشر موقع يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الثلاثاء، لعل أبرزها هو خوض منتخب مصر تدريبه الأخير استعدادا لمواجهة جيبوتي الحاسمة للتأهل لكأس العالم 2026، بالإضافة إلى اقتراب الدنماركي جيس ثورب، لتولي المهمة الفنية للنادي الأهلي.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الثلاثاء.

هشام نصر: الزمالك في موقف لا يحسد عليه.. ونرحب بكل من يستطيع المساعدة

تحدث هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أزمة أرض فرع الأبيض في مدينة السادس من أكتوبر، كاشفًا عن عدة تفاصيل هامة والتطورات التي وصل إليها الأمر مع الجهات المعنية.

يلا كورة يكشف.. ثورب الأقرب لقيادة الأهلي.. والمفاوضات متقدمة

بدأت ملامح المدير الفني الجديد للنادي الأهلي في الوضوح، بعد مرور 37 يومًا على رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن قيادة فريق الأهلي.

استعدادًا لجيبوتي.. منتخب مصر يختتم تدريباته الجماعية في المغرب

خاض منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، على ملعب العربي الزاولي، استعدادًا لمواجهة جيبوتي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

قناة الأهلي تكشف مصير جهاز النحاس بعد الاتفاق مع مدرب جديد

كشفت قناة الأهلي موقف الجهاز الفني الحالي بقيادة عماد النحاس، بعدما استقرت لجنة التخطيط على اسم المدير الفني الجديد.

"يختار ما بين اسمين".. الخطيب يحسم مدرب الأهلي الجديد

كشف النادي الأهلي عن أخر المستجدات حول ملف المدير الفني الجديد الذي سيتم التعاقد معه خلال الفترة القادمة.

طاقم حكام إثيوبي لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، عن طاقم حكام مباراته مع ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الذهاب والإياب.. الزمالك يعلن رسميا موافقة كاف على إقامة مباراتي ديكيداها في القاهرة

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة مباراة الزمالك مع ديكيداها" الصومالي في الكونفدرالية في القاهرة.

هاني أبو ريدة يطمئن على عبد المنعم ويسهّل إجراءات علاجه

أجرى هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اتصالًا هاتفيًا باللاعب محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي ومنتخب مصر الأول، للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع فريقه في الدوري الفرنسي.

يمكنه التأهل بدون فوز على جيبوتي.. 4 سيناريوهات تقود منتخب مصر لكأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن مواجهة مرتقبة ضد جيبوتي من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم 2026.