المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

- -
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ملف يلا كورة.. منتخب مصر يختتم استعداداته.. وثورب الأقرب لقيادة الأهلي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:41 ص 08/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

نشر موقع يلا كورة عددًا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الثلاثاء، لعل أبرزها هو خوض منتخب مصر تدريبه الأخير استعدادا لمواجهة جيبوتي الحاسمة للتأهل لكأس العالم 2026، بالإضافة إلى اقتراب الدنماركي جيس ثورب، لتولي المهمة الفنية للنادي الأهلي.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الثلاثاء.

هشام نصر: الزمالك في موقف لا يحسد عليه.. ونرحب بكل من يستطيع المساعدة

تحدث هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن أزمة أرض فرع الأبيض في مدينة السادس من أكتوبر، كاشفًا عن عدة تفاصيل هامة والتطورات التي وصل إليها الأمر مع الجهات المعنية.

يلا كورة يكشف.. ثورب الأقرب لقيادة الأهلي.. والمفاوضات متقدمة

بدأت ملامح المدير الفني الجديد للنادي الأهلي في الوضوح، بعد مرور 37 يومًا على رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن قيادة فريق الأهلي.

استعدادًا لجيبوتي.. منتخب مصر يختتم تدريباته الجماعية في المغرب

خاض منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء، على ملعب العربي الزاولي، استعدادًا لمواجهة جيبوتي ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

قناة الأهلي تكشف مصير جهاز النحاس بعد الاتفاق مع مدرب جديد

كشفت قناة الأهلي موقف الجهاز الفني الحالي بقيادة عماد النحاس، بعدما استقرت لجنة التخطيط على اسم المدير الفني الجديد.

"يختار ما بين اسمين".. الخطيب يحسم مدرب الأهلي الجديد

كشف النادي الأهلي عن أخر المستجدات حول ملف المدير الفني الجديد الذي سيتم التعاقد معه خلال الفترة القادمة.

طاقم حكام إثيوبي لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، عن طاقم حكام مباراته مع ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الذهاب والإياب.. الزمالك يعلن رسميا موافقة كاف على إقامة مباراتي ديكيداها في القاهرة

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على إقامة مباراة الزمالك مع ديكيداها" الصومالي في الكونفدرالية في القاهرة.

هاني أبو ريدة يطمئن على عبد المنعم ويسهّل إجراءات علاجه

أجرى هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، اتصالًا هاتفيًا باللاعب محمد عبد المنعم، مدافع نيس الفرنسي ومنتخب مصر الأول، للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع فريقه في الدوري الفرنسي.

يمكنه التأهل بدون فوز على جيبوتي.. 4 سيناريوهات تقود منتخب مصر لكأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن مواجهة مرتقبة ضد جيبوتي من أجل حسم التأهل إلى كأس العالم 2026.

الزمالك الأهلي منتخب مصر جيبوتي تصفيات كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg