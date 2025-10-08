المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ستوديو من المغرب و10 مراسلين.. أون سبورت تعلن خريطة إذاعة مباراة مصر وجيبوتي

محمد همام

كتب - محمد همام

02:03 م 08/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

أعلنت شبكة قنوات "أون سبورت" اليوم الأربعاء، عن خريطة إذاعة مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي، التي ستُقام على ملعب "العربي الزاولي" في إطار الجولة التاسعة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

لمعرفة ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل لقاء جيبوتي... اضغط هنا

ومن المقرر أن ينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة في المغرب في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقود الاستوديو التحليلي الإعلامي سيف زاهر، بينما سيكون ضيوف الاستوديو الثنائي عماد متعب ومحمد فضل.

وسيتولى التعليق على المباراة الثنائي بلال علام عبر القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن عبر القناة الصوتية الثانية.

كما سيشارك في تغطية المباراة 10 مراسلين من مختلف المواقع، وهم:

محمد طه

أحمد المسيري

عمرو نبيل

يوسف عليوة

حاتم عبد الله

صلاح عقدة

شريف عادل

صلاح الشربيني

أسامة عقدة

محمد البنداري

منتخب مصر أون سبورت تصفيات كأس العالم 2026 منتخب جيبوتي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

