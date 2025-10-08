أعلنت شبكة قنوات "أون سبورت" اليوم الأربعاء، عن خريطة إذاعة مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي، التي ستُقام على ملعب "العربي الزاولي" في إطار الجولة التاسعة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن ينطلق الاستوديو التحليلي للمباراة في المغرب في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويقود الاستوديو التحليلي الإعلامي سيف زاهر، بينما سيكون ضيوف الاستوديو الثنائي عماد متعب ومحمد فضل.

وسيتولى التعليق على المباراة الثنائي بلال علام عبر القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن عبر القناة الصوتية الثانية.

كما سيشارك في تغطية المباراة 10 مراسلين من مختلف المواقع، وهم:

محمد طه

أحمد المسيري

عمرو نبيل

يوسف عليوة

حاتم عبد الله

صلاح عقدة

شريف عادل

صلاح الشربيني

أسامة عقدة

محمد البنداري