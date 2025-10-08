المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قناة مجانية جديدة تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:59 م 08/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

أعلنت شبكة قنوات "MBC MASR"، اليوم الأربعاء، عن إذاعة مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي، التي ستُقام على ملعب "العربي الزاولي" في إطار الجولة التاسعة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره جيبوتي، في تمام الساعة السابعة مساءً، في إطار الجولة التاسعة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى، في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، برصيد 20 نقطة، يليه منتخب بوركينا فاسو صاحب الـ15 نقطة.

ويعتبر الفوز على جيبوتي اليوم يحسم تأهل مصر رسميا إلى كأس العالم 2026 دون النظر عن نتائج المباريات الأخرى.

قناة مجانية جديدة تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

أعلنت قناة "MBC MASR 2" إذاعة مباراة الحسم للتأهل إلى كأس العالم 2026، بين منتخب مصر ومنتخب جيبوتي.

وسيسبق موعد إذاعة المباراة، استوديو تحليلي للمباراة يقوده الإعلامي إبراهيم فايق مع نخبة من أقوى المحللين في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتُنقل مبارة مصر وجيبوتي عبر قناة "أون سبورت 1" في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن يسبقه استوديو تحليلي يقوده الإعلامي سيف زاهر.

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر جيبوتي تصفيات كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg