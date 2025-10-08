أعلنت شبكة قنوات "MBC MASR"، اليوم الأربعاء، عن إذاعة مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي، التي ستُقام على ملعب "العربي الزاولي" في إطار الجولة التاسعة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره جيبوتي، في تمام الساعة السابعة مساءً، في إطار الجولة التاسعة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الأولى، في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال، برصيد 20 نقطة، يليه منتخب بوركينا فاسو صاحب الـ15 نقطة.

ويعتبر الفوز على جيبوتي اليوم يحسم تأهل مصر رسميا إلى كأس العالم 2026 دون النظر عن نتائج المباريات الأخرى.

قناة مجانية جديدة تعلن إذاعة مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي

أعلنت قناة "MBC MASR 2" إذاعة مباراة الحسم للتأهل إلى كأس العالم 2026، بين منتخب مصر ومنتخب جيبوتي.

وسيسبق موعد إذاعة المباراة، استوديو تحليلي للمباراة يقوده الإعلامي إبراهيم فايق مع نخبة من أقوى المحللين في تمام الساعة السادسة مساءً.

وتُنقل مبارة مصر وجيبوتي عبر قناة "أون سبورت 1" في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن يسبقه استوديو تحليلي يقوده الإعلامي سيف زاهر.