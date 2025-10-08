استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة جيبوتي، التي ستُقام على ملعب "العربي الزاولي" بالمغرب، في إطار الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من تصفيات كأس العالم 2026 المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويطمح منتخب "الفراعنة" إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل رسميًا إلى كأس العالم، حيث يحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين فقط لضمان التأهل للمونديال.

ويشهد تشكيل منتخب مصر الدفع بثنائي في خط الوسط وهما مروان عطية وحمدي فتحي، بينما سيكون أمامهما ثلاثي هجومي يتكون من: محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد سيد "زيزو".

وسيتواجد في الخط الأمامي أسامة فيصل، ليكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - خالد صبحي - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد صلاح.

خط الهجوم: أسامة فيصل.

لمعرفة ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات.. اضغط هنا