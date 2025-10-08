المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

- -
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

- -
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

حسام حسن يستقر على الدفع بأسامة فيصل وثنائي وسط أمام جيبوتي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:24 م 08/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة جيبوتي، التي ستُقام على ملعب "العربي الزاولي" بالمغرب، في إطار الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من تصفيات كأس العالم 2026 المقررة إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويطمح منتخب "الفراعنة" إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل رسميًا إلى كأس العالم، حيث يحتاج المنتخب المصري إلى نقطتين فقط لضمان التأهل للمونديال.

ويشهد تشكيل منتخب مصر الدفع بثنائي في خط الوسط وهما مروان عطية وحمدي فتحي، بينما سيكون أمامهما ثلاثي هجومي يتكون من: محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد سيد "زيزو".

وسيتواجد في الخط الأمامي أسامة فيصل، ليكون التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - خالد صبحي - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد صلاح.

خط الهجوم: أسامة فيصل.

لمعرفة ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات.. اضغط هنا

تصفيات كأس العالم منتخب مصر منتخب جيبوتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg