حقق منتخب إثيوبيا الفوز على نظيره غينيا بيساو، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل رامكيل جيمس هدف منتخب إثيوبيا الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 27 من عمر المباراة.

ورفع منتخب إثيوبيا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس من المجموعة الأولى، من انتصارين و3 تعادلات و4 هزائم.

وتوقف رصيد منتخب غينيا بيساو عند 10 نقاط في المركز الرابع من المجموعة الأولى، من انتصارين و4 تعادلات و3 هزائم.

ويتواجد منتخبا إثيوبيا وغينيا بيساو في المجموعة الأولى برفقة منتخبات مصر، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتي.

ويستعد منتخب غينيا بيساو لمواجهة نظيره المصري، في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات المونديال.

بينما يلعب منتخب إثيوبيا مع نظيره البوركيني في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات المونديال.