تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

مجموعة مصر.. إثيوبيا تفوز على غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:17 م 08/10/2025
مصر وإثيوبيا

إثيوبيا

حقق منتخب إثيوبيا الفوز على نظيره غينيا بيساو، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل رامكيل جيمس هدف منتخب إثيوبيا الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 27 من عمر المباراة.

ورفع منتخب إثيوبيا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس من المجموعة الأولى، من انتصارين و3 تعادلات و4 هزائم.

وتوقف رصيد منتخب غينيا بيساو عند 10 نقاط في المركز الرابع من المجموعة الأولى، من انتصارين و4 تعادلات و3 هزائم.

ويتواجد منتخبا إثيوبيا وغينيا بيساو في المجموعة الأولى برفقة منتخبات مصر، بوركينا فاسو، سيراليون وجيبوتي.

ويستعد منتخب غينيا بيساو لمواجهة نظيره المصري، في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات المونديال.

بينما يلعب منتخب إثيوبيا مع نظيره البوركيني في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات المونديال.

مباراة إثيوبيا القادمة
منتخب مصر إثيوبيا تصفيات كأس العالم 2026 غينيا بيساو

