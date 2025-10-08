حمدي فتحي.. قلب منتخب مصر "النابض" أمام جيبوتي

تواجد حمدي فتحي، لاعب فريق الوكرة القطري، في التشكيل الأساسي لمباراة منتخب مصر ضد جيبوتي.

ويلعب منتخبنا الوطني ضد جيبوتي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في هذه المباراة من أجل حسم التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الصيف القادم.

وشهد تشكيل منتخبنا الوطني تواجد حمدي فتحي، في مركز قلب الدفاع بجانب رامي ربيعة، فيما سيكون محمد هاني على الجانب الأيمن، ومحمد حمدي في الجانب الأيسر.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع، حيث سبق ولعب في هذا المركز مع الأهلي والوكرة القطري ومنتخبنا الوطني.

وشارك صاحب الـ 31 عاما في مركز قلب الدفاع في 16 مباراة بواقع 1440 دقيقة، سجل خلالهم هدفًا واحدًا، وحصل على بطاقتين صفراويتين وبطاقة حمراء واحدة، بالإضافة إلى 4 مباريات مع منتخب مصر.

وجاءت المباريات التي شارك فيها حمدي فتحي كقلب دفاع كالتالي:

1- دوري أبطال أفريقيا.. شارك خلال مباراتي الترجي والرجاء.

2- 3 مباريات لمنتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا أمام كاب فيردي وموريتانيا وكاب فيردي.

3- الدوري المصري الممتاز.. لعب 7 مباريات أمام كلا من: "بيراميدز، الإسماعيلي، البنك الأهلي، الزمالك، المقاولون العرب، سموحة، ومودرن سبورت". (مع اختلاف المواسم)

4- كأس مصر.. لعب مباراة ضد الترسانة.

5- مباراة لمنتخب مصر ضد بوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

6- مباراة للوكرة في كأس الأمير ضد أم صلال.

7- الدوري القطري.. لعب في 5 مباريات ضد العربي والشمال والعربي والدحيل والشحانية. (مع اختلاف المواسم)