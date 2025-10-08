المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

- -
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

- -
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
مالي

مالي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

- -
19:00
غانـــا

غانـــا

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

حمدي فتحي.. قلب منتخب مصر "النابض" أمام جيبوتي

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:17 م 08/10/2025
حمدي فتحي

حمدي فتحي - لاعب منتخب مصر

تواجد حمدي فتحي، لاعب فريق الوكرة القطري، في التشكيل الأساسي لمباراة منتخب مصر ضد جيبوتي.

ويلعب منتخبنا الوطني ضد جيبوتي مساء اليوم الأربعاء، على ملعب العربي الزاولي، ضمن مباريات الجولة التاسعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في هذه المباراة من أجل حسم التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في الصيف القادم.

للتعرف على ترتيب مجموعة منتخب مصر اضغط هنا

وشهد تشكيل منتخبنا الوطني تواجد حمدي فتحي، في مركز قلب الدفاع بجانب رامي ربيعة، فيما سيكون محمد هاني على الجانب الأيمن، ومحمد حمدي في الجانب الأيسر.

للتعرف على تشكيل منتخب مصر اضغط هنا

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشارك فيها حمدي فتحي في مركز قلب الدفاع، حيث سبق ولعب في هذا المركز مع الأهلي والوكرة القطري ومنتخبنا الوطني.

وشارك صاحب الـ 31 عاما في مركز قلب الدفاع في 16 مباراة بواقع 1440 دقيقة، سجل خلالهم هدفًا واحدًا، وحصل على بطاقتين صفراويتين وبطاقة حمراء واحدة، بالإضافة إلى 4 مباريات مع منتخب مصر.

وجاءت المباريات التي شارك فيها حمدي فتحي كقلب دفاع كالتالي:

1- دوري أبطال أفريقيا.. شارك خلال مباراتي الترجي والرجاء.

2- 3 مباريات لمنتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا أمام كاب فيردي وموريتانيا وكاب فيردي.

3- الدوري المصري الممتاز.. لعب 7 مباريات أمام كلا من: "بيراميدز، الإسماعيلي، البنك الأهلي، الزمالك، المقاولون العرب، سموحة، ومودرن سبورت". (مع اختلاف المواسم)

4- كأس مصر.. لعب مباراة ضد الترسانة.

5- مباراة لمنتخب مصر ضد بوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

6- مباراة للوكرة في كأس الأمير ضد أم صلال.

7- الدوري القطري.. لعب في 5 مباريات ضد العربي والشمال والعربي والدحيل والشحانية. (مع اختلاف المواسم)

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر تصفيات كأس العالم جيبوتي حمدي فتحي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
جيبوتي

جيبوتي

- -
مصر

مصر

3

بدلاء منتخب مصر واستبعاد البلعوطي: ويجلس على دكة البدلاء كل من: "مصطفى شوبير - محمد صبحي - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا - أحمد عيد - محمود صابر - مهند لاشين - مصطفى فتحي - أسامة فيصل".

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg