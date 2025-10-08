أكد محمد صلاح، على تفوق منتخب مصر أمام نظيره جيبوتي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب جيبوتي نظيره مصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم، ويقام اللقاء على أرضية ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

صلاح يعرف التسجيل

عزز محمد صلاح من تفوق منتخب مصر أمام جيبوتي، بعد أن نجح لاعب ليفربول الإنجليزي، في تسجيل الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 14 من عمر المباراة التي تجمع بين الفريقين.

وأرسل محمود حسن تريزيجيه، تمريرة بينية بوجه القدم، وصلت إلى محمد صلاح الذي وجد نفسه في مواجهة أمام حارس مرمى جيبوتي وجهًا لوجه، لينجح لاعب ليفربول في تسديد الكرة ببراعة في الزاوية القريبة.

كان قد تقدم منتخب مصر أمام جيبوتي، في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، عن طريق رأسية قوية وجهها إبراهيم عادل إلى داخل الشباك.

رقم قياسي جديد لصلاح

أصبح محمد صلاح، الهداف التاريخي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد أن رفع اللاعب رصيده من الأهداف إلى 19 هدفًا.

وتخطى صلاح بذلك الهدف، كل من، الإيفواري ديدييه دروجبا، الكاميروني صامويل إيتو، بالإضافة إلى الجزائري إسلام سليماني حيث يملك الثلاثي 18 هدفًا، وفقًا لموقع "besoccer".