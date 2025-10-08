المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جيبوتي

جيبوتي

0 2
19:00
مصر

مصر

تصفيات كأس العالم-آسيا
اندونيسيا

اندونيسيا

0 0
20:15
السعودية

السعودية

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

0 2
19:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات كأس العالم-آسيا
عمان

عمان

0 0
18:00
قطر

قطر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 1
19:00
مالي

مالي

كأس العالم تحت 20 عاما
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

- -
22:30
جنوب افريقيا - شباب

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليبيا

ليبيا

3 3
16:00
كاب فيردي

كاب فيردي

كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
22:30
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

1 4
02:00
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الأرقام القياسية تعرفه.. صلاح يسجل أمام جيبوتي وينفرد بترتيب تصفيات أفريقيا للمونديال

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

07:29 م 08/10/2025
محمد صلاح نجم منتخب مصر

محمد صلاح

أكد محمد صلاح، على تفوق منتخب مصر أمام نظيره جيبوتي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب جيبوتي نظيره مصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم، ويقام اللقاء على أرضية ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

صلاح يعرف التسجيل

عزز محمد صلاح من تفوق منتخب مصر أمام جيبوتي، بعد أن نجح لاعب ليفربول الإنجليزي، في تسجيل الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 14 من عمر المباراة التي تجمع بين الفريقين.

وأرسل محمود حسن تريزيجيه، تمريرة بينية بوجه القدم، وصلت إلى محمد صلاح الذي وجد نفسه في مواجهة أمام حارس مرمى جيبوتي وجهًا لوجه، لينجح لاعب ليفربول في تسديد الكرة ببراعة في الزاوية القريبة.

كان قد تقدم منتخب مصر أمام جيبوتي، في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، عن طريق رأسية قوية وجهها إبراهيم عادل إلى داخل الشباك.

رقم قياسي جديد لصلاح

أصبح محمد صلاح، الهداف التاريخي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعد أن رفع اللاعب رصيده من الأهداف إلى 19 هدفًا.

وتخطى صلاح بذلك الهدف، كل من، الإيفواري ديدييه دروجبا، الكاميروني صامويل إيتو، بالإضافة إلى الجزائري إسلام سليماني حيث يملك الثلاثي 18 هدفًا، وفقًا لموقع "besoccer".

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس العالم تصفيات كأس العالم محمد صلاح صلاح منتخب جيبوتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
جيبوتي

جيبوتي

0 2
مصر

مصر

64

تريزيجيه سدد كرة قوية أرضية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر إلى خارج الملعب

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg