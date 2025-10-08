وصل النجم المصري محمد صلاح لصدارة جدول ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس كأس العالم 2026 بعدما سجل هدفين في شباك جيبوتي.

وقاد صلاح منتخب مصر إلى كأس العالم بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0 ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأحرز نجم ليفربول هدفين أمام جيبوتي في الدقيقتين 14 و83.

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بعدما وصل لـ20 هدفا.

ترتيب هدافي تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026

ينفرد محمد صلاح بصدارة التصفيات الحالية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 9 أهداف.

وينافس النجم المصري كل من كاموري دومبيا (مالي) ودينيس بوانجا (الجابون)، حيث يمتلكان 8 أهداف.