أبوريدة: أشكر الرئيس السيسي.. وفخور بالتأهل في ذكرى انتصارات أكتوبر

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:53 م 08/10/2025
هاني أبوريدة

هاني أبوريدة - رئيس اتحاد الكرة

أبدى هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، فخره بعدما حسم منتخب مصر تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب مصر مساء اليوم الأربعاء، على جيبوتي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وقال أبو ريدة في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة: "من دواعي السرور والفخر والشرف أن وفقنا الله بصعود المنتخب لنهائيات كأس العالم في ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وأنا أتولى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد".

وأضاف: "أتقدم بعظيم التهنئة وجزيل الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد نهضة مصر الحديثة، والراعي الأول للرياضة في وطننا الحبيب، وخالص الشكر للدولة المصرية وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

وواصل رئيس اتحاد الكرة: "أهنئ جماهير مصر العظيمة بهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل تشجيعهم ومؤازرتهم المستمرة، كما أشيد بالجهاز الفني واللاعبين الذين أثبتوا قدرتهم على رفع علم مصر والعبور لنهائيات كأس العالم بكل ثقة وشرف".

وتابع: "أشكر زملائي في مجلس الإدارة وفي الإدارة التنفيذية، وكل من ساهم في إنجاز هذا الاستحقاق المهم من مجالس وإدارات سابقة، كما يجب الإشادة بشركاء النجاح الشركة المتحدة للرياضة وجميع رعاة الكرة المصرية الذين لولا دعمهم ومساندتهم ما تحقق لنا هذا الإنجاز".

وأنهى أبوريدة: "أتقدم بالشكر لرابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب على التنسيق الكامل من أجل مصلحة المنتخب الوطني وكل الامتنان لإدارات وجماهير كل الأندية المصرية والعالمية التي ينتمي لها لاعبو منتخبنا الوطني على دعمهم الدائم، وأشكر كل وسائل الإعلام المختلفة التي كان دعمها ومساندتها منارة لنا لتحقيق النجاح".

منتخب مصر جيبوتي هاني أبوريدة الرئيس عبد الفتاح السيسي

